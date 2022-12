﻿Weihnachtsjazz in Neumünster: Dieses Jahr mit dem Cole Chandler Quartet

Der Weihnachtsjazz in Neumünster findet nach Corona-Zwangspause wieder statt. Fans der traditionellen Musikrichtung können sich auf echte Virtuosen der Branche freuen – das Cole Chandler Quartet.

Neumünster. Der Weihnachtsjazz ist eine Kultveranstaltung in Neumünster. Nach langer Corona-Pause kann dieses Jahr endlich wieder ein Konzert stattfinden. Am 2. Weihnachtstag holt die Stadt Neumünster das Cole Chandler Quartet ins Clubheim von Gut Heil an der Schillerstraße. Das Ensemble um Sänger Cole Chandler singt "Classic American Popular Songs". Der Stil orientiert sich an echten Jazzgrößen der 40er bis 60er Jahre wie Frank Sinatra oder Tony Bennett.