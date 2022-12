﻿Weihnachtsjazz in Neumünster: Das Cole Chandler Quartet

Der Weihnachtsjazz in Neumünster findet nach Corona-Zwangspause wieder statt. Fans der traditionellen Musikrichtung können sich auf echte Virtuosen der Branche freuen – das Cole Chandler Quartet. Das Konzert ist nicht wie irrtümlich berichtet am 2. Weihnachtstag, sondern am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember.

Neumünster. Der Weihnachtsjazz ist eine Kultveranstaltung in Neumünster. Nach langer Corona-Pause kann dieses Jahr endlich wieder ein Konzert stattfinden. Am 1. Weihnachtstag holt der Jazz-Club Neumünster e.V. das Cole Chandler Quartet ins Clubheim von Gut Heil an der Schillerstraße. Das Ensemble um Sänger Cole Chandler singt "Classic American Popular Songs". Der Stil orientiert sich an echten Jazzgrößen der 40er bis 60er Jahre wie Frank Sinatra oder Tony Bennett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wer Jazzmusik im traditionellen Sinne hören möchte, ist also am 25. Dezember im Saal im Clubheim in guten Händen, denn das Cole Chandler Quartet orientiert sich am klassischen Stil. Drei norddeutsche Jazzvirtuosen komplettieren die Band: Rainer Schnelle sitzt am Klavier, Gerold Donker spielt Bass und Martin Thissen bedient das Schlagzeug. Die vier lassen es mit Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin swingen und haben Songs wie "A Foggy Day", "I Love Paris", "They Can't Take That Away" im Programm - aber auch gefühlvolle Balladen wie "Someone To Watch Over Me".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Informationen zum Weihnachtsjazz mit dem Cole Chandler Quartet

Was an Weihnachten natürlich auf keinen Fall fehlen darf, sind Weihnachtslieder: Cole Chandler verrät, dass er den einen oder anderen Song neu interpretieren möchte. Das Jazzkonzert läuft von 20 bis 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nur bei Trio am Kuhberg 20, geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 14 und 15 bis 18 Uhr sowie Samstags von 10 bis 14 Uhr.

Hinweis: Zunächst hatten wir berichtet, dass das Konzert am 2. Weihnachtstag ist, es ist jedoch am 1. Weihnachtstag, den 25. Dezember. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.