﻿Sänger und Instrumentalisten fiebern ihren Auftritten entgegen

Der Advent ist so etwas wie die Hauptsaison für die vielen Chöre, Instrumentalgruppen oder Kantoreien der Kirchen. Dabei wagen sich die Hobbymusiker vielerorts auch an große Werke heran.

Kronshagen/Neumünster. Die Proben für die großen, vorweihnachtlichen Auftritten beginnen in vielen Chören und Orchestern bereits im Sommer. Große Oratorien und anspruchsvolle Programme sind Ehrensache, wenn es um die Vorstellung vor dem großen Fest geht.

Die Bandbreite der Musik reicht da von der Kantorei, über den Feuerwehrmusikzug bis zur Posaunengruppe. Natürlich treten auch die Nachwuchsgruppen wie Kinderchöre im Advent mit auf. Und viele dieser musikalischen Highlights können Musikfreunde bei freiem Eintritt erleben. Allerdings wird fast immer um Spenden gebeten, um die ehrenamtliche Arbeit in den Ensembles zu fördern.

Für das Konzert der Kantoreien in Nortorf am Sonnabend wird allerdings Eintritt erhoben, dort kommen auch einige Profis zum Einsatz.

10. Dezember: Chorkonzert in der St. Martin Kirche Nortorf

Ein großes Programm und gleich zwei Kantoreien sind am Sonnabend, 10. Dezember, um 18.10 Uhr in der St. Martin Kirche in Nortorf zu erleben. Die großen Chöre der Nortorfer Kirchengemeinde und der Peter-Pauls-Kirche aus Hohenwestedt bestreiten das Konzert gemeinsam. Auf dem Programm steht die Kantate: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Carl Loewe, die Chorfantasie op. 80 und die Messe in C-dur op.86 von Ludwig van Beethoven. Die Leitung hat der neue Kantor an St. Martin, Norbert Klose.

Das Orchester an St. Martin wird das Chorkonzert begleiten. Als Gesangssolisten sind Caroline Bruker (Sopran), Isabell Czarnecki (Alt), Martin Fleitmann (Tenor) und Julian Redlin (Bass) verpflichtet worden. Das Klaviersolo bei der Chorfantasie spielt Clemens Wiencke aus Lübeck. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei Nortorf, an der Abendkasse kosten sie 12 bis 20 Euro.

11. Dezember: Adventssingen in der Christuskirche Kronshagen

Die Kirchenmusik der Christusgemeinde in Kronshagen bietet am Sonntag, 11. Dezember, ihre Kräfte für ein großes Adventssingen in dem Gotteshaus an der Kopperpahler Allee 12 auf. Der Kinderchor, die Kantorei und der Posaunenchor werden Advents- und Weihnachtslieder anstimmen.

Dabei soll es natürlich auch Gelegenheit zum Mitsingen für die Besucher geben. Als Solistin singt Gabriele Ismer (Mezzosopran) und an der Orgel spielt Klaus-Martin Eggers. Die Leitung des Adventssingens hat Gertrud Reinel. Der Eintritt ist frei. Erbeten ist eine Kollekte, die die Kirchengemeinde für den Bau der neuen Orgel einsetzen wird.

11. Dezember: Quempassingen in der Vicelinkirche Neumünster

Drei Jahre lang hat Corona das stimmungsvolle Quempassingen in der Vicelinkirche am Kleinflecken in Neumünster unmöglich gemacht. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 18 Uhr soll die Aufführung, die den Chorsatz „Den die Hirten lobeten sehre“ von Michael Praetorius als Mittelpunkt hat, wieder in der Kirche gesungen werden. Dabei sind im Wechsel zwei Kinderchorgruppen auf den obersten Seitenemporen und der Bachchor im Altarraum an der Reihe.

Das Quempassingen werde Satz mit stimmungsvollen Chorstücken aus dem klassischen deutschen Repertoire zu Advent und Weihnachten wie „Übers Gebirg Maria ging“ von Eccard, „Psallite“ und „Enatus est Imanuel“ von Praetorius oder „Nun komm der Heiden Heiland“ von Osiander kombiniert, kündigt Karsten Lüdtke an.

Das Blasorchester Langwedel spielt sein Weihnachtskonzert unter der Leitung von Sonja Hummeln in der Kirche in Nortorf. © Quelle: Hans-Jürgen Thiel

Die Verkündigungsszene und die komplette Weihnachtsgeschichte in volkstümlichen Sätzen werden die Kinderchöre, teilweise auch mit Solobeiträgen, anstimmen. Der Vicelin-Kantor wird das Konzert mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude begleiten. Der Eintritt zum Quempassingen ist frei, Spenden für Kirchenmusik werden am Ausgang erbeten. Für Besucher gilt in der Vicelinkirche die Maskenpflicht.

13. Dezember: Blasorchester Langwedel spielt in der Kirche in Nortorf

Die rund 30 Frauen und Männer vom Blasorchester Langwedel geben ihr Weihnachtskonzert in der großen St. Martin Kirche in Nortorf. Am Dienstag, 13. Dezember, sollen dort ab 19 Uhr festliche und weihnachtliche Melodien auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen. Die Leitung hat die Diplom-Kapellmeisterin Sonja Hummel. Der Eintritt zu diesem traditionellen Weihnachtskonzert ist frei. Das Blasorchester bitte als eingetragener Verein um Spenden für die weitere Arbeit.