﻿Kritik am Weihnachtsmarkt in Neumünster

„Bisher zufrieden“ – so lautet die Zwischenbilanz vieler Schausteller und Gastronomen auf dem Weihnachtsmarkt in Neumünster. Doch es gibt auch Kritik.

Neumünster. „Das permanente Gequietsche und Gekreische des Karussells hat für mich nichts mit der besinnlichen Stimmung eines Weihnachtsmarktes zu tun“, sagt Ehrhard Garbrecht. Der Neumünsteraner Gastronom betreibt seit 27 Jahren seinen „Daubenschlag“, immer am selben Platz, im Zentrum vom Weihnachtsmarkt Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahren war hier die Hauptattraktion, die Eisbahn, platziert. Wegen der Energiekrise hat sich die Stadt Neumünster gegen die Eisbahn entschieden und ein Ersatzprogramm geschaffen: In diesem Jahr füllen ein kleiner Pavillon mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, eine kleine Bühne, auf der ein weihnachtliches Musikprogramm läuft, und ein großes Karussell die freigewordene Fläche auf dem Weihnachtsmarkt in Neumünster.

Weihnachtsmarkt Neumünster 2022: Keine Chance gegen Jahrmarktgeräusche

Für manche Musiker sei es schwierig, sich gegen die Jahrmarktgeräusche des nahen Karussells durchzusetzen, sagt Ehrhard Garbrecht weiter. „Hier sind schon Sänger mit akustischer Gitarre aufgetreten, die waren kaum zu verstehen.“ Er habe nichts gegen das Karussell, betont er, „nur eben nicht an diesem zentralen Ort, wo es alles andere überschallt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Atmosphärisch sei das etwas ganz anderes als das bunte Treiben auf der Eisbahn, das jedes Jahr allein mehr als 60 Eisstock-Mannschaften und ihre Fans auf den Adventsmarkt in Neumünster zog. Für die Zukunft wünscht sich Ehrhard Garbrecht „einen zeitgemäßen Weihnachtsmarkt“.

Sehnsucht nach Geselligkeit auf Weihnachtsmarkt in Neumünster

Thomas Schaar, Vizepräsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein, sieht das etwas anders: "Schausteller und Besucher sind zufrieden. Alle Kollegen aus den letzten Jahren sind wieder dabei", so seine Zwischenbilanz. Zur Eisbahn gebe es gemischte Meinungen. "Manche bedauern ihr Fehlen, andere begrüßen die Neugestaltung der Mitte."

Mit der Zahl der Besucher auf dem Weihnachtsmarkt sei er zufrieden. „Die Menschen sehnen sich nach den zwei Corona-Jahren nach Geselligkeit“, sagt Schaar, und das Wetter habe kaum besser sein können.

Investition trotz immens gestiegener Preise für Energie

Das bestätigt auch Ingo Kluge. Seit 20 Jahren verantwortet er die Organisation des Weihnachtsdorfes auf dem Markt in Neumünster. „Bei diesem super Winterwetter kommen die Leute gerne zum Weihnachtsmarkt“, sagt der Veranstaltungsmanager. „Trotz steigender Preise und einer unsicheren Zukunft sehnen sich die Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit nach einem fröhlichen Miteinander in besinnlicher Atmosphäre.“ Auf die weihnachtliche Dekoration hat er trotz immens gestiegener Preise für Energie nicht verzichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsmarkt 2022: Der schönste Platz Neumünsters

„Wir hatten im Vorfeld schon überlegt, ob wir den Boden unseres Dorfes wirklich wieder mit Holzhäcksel auslegen sollten. Schließlich ist ihr Preis um das Dreifache gegenüber dem letzten Jahr gestiegen. Wir haben uns dann aber gegen den Verzicht und für die Atmosphäre entschieden“, sagt Ingo Kluge.

Lesen Sie auch

Nun seien er und sein Team froh, an der Tradition festgehalten zu haben. „Die strahlenden Gesichter und die Verweildauer unserer Gäste haben uns bestätigt: In der Vorweihnachtszeit ist der Großflecken der schönste Platz in Neumünster.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Neumünster

Der Weihnachtsmarkt Neumünster ist noch bis zum 23. Dezember 2022 montags bis mittwochs von 11 bis 20.30 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20.30 Uhr auf dem Großflecken in Neumünster geöffnet. Zusätzlich gibt es eine Auslaufzeit von 30 Minuten.