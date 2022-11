﻿Weihnachtsmarkt Neumünster ohne Eisbahn

Auf dem Großflecken laufen die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in Neumünster. Er wird wie überall im Land am Montag, 21. November, eröffnet. Dieses Jahr gibt es keine Eisbahn, aber mehr Programm für Kinder.

Neumünster. Wegen der Energiekrise verzichtet die Stadt Neumünster in diesem Jahr auf eine Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt. Dafür wird aber im kleinen Großflecken-Pavillon jeweils donnerstags bis sonntags ein Kinder- und Jugendprogramm angeboten, koordiniert vom Jugendverband Neumünster.

Hinzu kommt ein weihnachtliches Musikprogramm auf der kleinen Bühne direkt am stattlichen Weihnachtsbaum. Dieses Programm wird unterstützt und koordiniert von den Konzerthelden. Wie seit vielen Jahren ist auch das beschauliche Weihnachtsdorf vor C&A bereits wieder aufgebaut.

Eröffnung des Weihnachtsmarkts Neumünster am 21. November

2020 war der Weihnachtsmarkt in Neumünster kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 2021 fand er unter einigen Corona-Regeln statt, war aber für die Schausteller kein sonderlich gutes Geschäft.

Der neue Weihnachtsmarkt wird am Montag, 21. November, um 16 Uhr offiziell eröffnet. Im Anschluss spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hasloh, ehe am Abend „Caruso“ mit Indie-Schmuse-Pop mit deutschen Texten für Unterhaltung sorgen.

In den weiteren Wochen sind dann jeweils montags die Swingenden Nikoläuse mit ihren Instrumenten auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, und donnerstags bis sonntags gibt es ein wechselndes Bühnenprogramm, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

36 Geschäfte auf dem Weihnachtsmarkt in Neumünster

36 Geschäfte bieten kulinarische Genüsse und Geschenkideen auf dem Weihnachtsmarkt an. Die Geschäfte haben eine Frontlänge von 247 Meter. Neben besinnlicher Atmosphäre wird dieses Jahr mehr als sonst an die kleinen Gäste gedacht.

Am 4. Dezember sind Stelzenläufer zu Gast und knoten Ballonfiguren. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember um 17 Uhr, und am 10. Dezember findet nach über 20 Jahren wieder ein Weihnachts-Stadtspiel für Kinder und Jugendliche statt. Die Figuren aus Disneyland verzaubern den Weihnachtsmarkt am Sonntag, 18. Dezember.

Das komplette Programm gibt es im Internet unter www.neumuenster.de/weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt ist vom 21. November bis einschließlich 23. Dezember montags bis mittwochs von 11 bis 20.30 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 11 bis 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Es wird für den Ausschank eine Auslaufzeit von 30 Minuten gewährt.