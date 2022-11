﻿Bürgerbüro Neumünster schafft mehr Fälle – trotzdem zwölf Wochen Wartezeit

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat sein Bürgerbüro in Neumünster gelobt: Die Zahl der bearbeiteten Fälle sei binnen eines Jahres um fast 50 Prozent erhöht worden, sagte er in der Ratsversammlung. Dennoch müssen Bürgerinnen und Bürger immer noch bis zu zwölf Wochen auf einen freien Termin warten.

Neumünster. Um das Bürgerbüro der Stadt Neumünster habe es ja schon viele Diskussionen gegeben – es sei aber besser als sein Ruf, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) in der Sitzung der Ratsversammlung am Dienstagabend. Das belegte er mit einer Zahl.

Im September 2021 hatten die Frauen und Männer auf dem Amt demnach 1000 Termine abgearbeitet, also Pass-, Melde- und sonstige Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger erledigt. „Nach unseren Maßnahmen waren es genau ein Jahr später, im September 2022, bereits 1480 Termine“, sagte Bergmann.

2,5 neue Personalstellen sind im Bürgerbüro Neumünster schon besetzt

Diese Steigerung um fast 50 Prozent sei durch die Steigerung von Effizienz und Änderungen in der Organisationsstruktur erreicht worden, so der OB. Was er nicht sagte: Die Ratsversammlung hatte ihm 2,5 neue Stellen für das Bürgerbüro bewilligt, für die in diesem Jahr auch schon Personal eingestellt wurde.

Das Problem mit den langen Wartezeiten besteht trotzdem unverändert. Wer sich an diesem Mittwoch (16. November) auf der Internetseite der Stadt einen Termin holen wollte, um einen neuen Personalausweis zu beantragen, hatte die erste Möglichkeit am 5. Januar, also in sieben Wochen.

Einen Kinderreisepass kann man in Neumünster erst in zwölf Wochen verlängern

Bei anderen Angelegenheiten sind die Wartezeiten sogar wieder auf (negativem) Rekordniveau: Um für die Verlängerung eines Kinderreisepasses oder den Antrag auf einen Fischereischein in den Amtsstuben vorsprechen zu dürfen, wartet man derzeit zwölf Wochen, nämlich bis zum 7. Februar 2023. Versprochen hatte Bergmann, die Wartezeit auf vier Wochen zu drücken.

Der OB kündigte weitere Maßnahmen an. Ab dem 2. Januar sollen die Bürger ohne Termin in die Rathaus-Arkaden kommen können, wenn sie nur einen neuen Ausweis oder andere Dokumente abholen wollen. In den Arkaden sitzt ein Ableger des Bürgerbüros für schnelle Angelegenheiten wie das Abholen von Papieren oder von Gelben Säcken. Das Bürgerbüro selber ist im Alten Rathaus angesiedelt.

Aber auch das wird geändert: Ende 2023 zieht das Bürgerbüro an den Kuhberg 18 um. Die Stadt hat dort die Räume im rückwärtigen Bereich des Gebäudes (zur Kaiserstraße hin) von der VR-Bank gemietet. Dort waren früher eine Bankfiliale und zuletzt die Stadtwerke Neumünster angesiedelt.

OB Bergmann findet die Räume am Kuhberg heller und freundlicher, insgesamt bürgernäher. „Und die dunklen Büros im Alten Rathaus sind auch keine ordentlichen Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Bergmann.