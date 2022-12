﻿Wie die Campus-Suite jetzt auch Neumünster erobern will

Passant verhindert Einbruch in Neumünster

Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagabend einen Einbruch in Neumünster verhindert. Der Mann beobachtete in der Gartenstadt, wie ein Einbrecher ein Fenster an einem Haus aufhebeln wollte. Er sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Die Polizei sucht nach dem Mann.