﻿Windpark Loop-Schönbek: Deshalb sind die fünf Anlagen Thema in Neumünster

Die Fraktion Bürger für Neumünster hat erreicht, dass sich zwei Ausschüsse der Stadt Neumünster mit dem Windpark Schönbek und Loop auseinandersetzen werden. Voraussichtlich 2024 will das Unternehmen Energiequelle (Bremen) fünf Windkraftanlagen bauen.

Neumünster. Jürgen Joost, Fraktion Bürger für Neumünster, hat am Dienstagabend in der Ratsversammlung Neumünster per Antrag durchgesetzt, dass über den Windpark Schönbek/Loop (Amt Bordesholm) nach der Sommerpause in Ausschüssen beraten wird. Ziel ist, dass die Gremien in Neumünster den Windpark in ihrer Nachbarschaft ablehnen. Die CDU sprach sich gegen den Antrag aus.