﻿Neumünster: Oberbürgermeister Bergmann fordert mehr Hilfe vom Land

Seit Anfang des Jahres steht mehr Menschen Wohngeld zu. Die Kommunen rechnen mit bis zu dreimal so vielen Anträgen wie bislang. Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann fordert mehr Hilfe vom Land.

Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten Samiah El Samadoni und Oberbürgermeister Tobias Bergmann sehen sich den Antrag für Wohngeld an.

Neumünster. Seit 2023 haben mehr Menschen ein Anspruch auf Wohngeld. Die Stadt Neumünster rechnet deshalb in den ersten Monaten mit deutlich mehr Anträgen. Um sie bearbeiten zu können, richtete die Stadt im Rathaus zehn Stellen ein. Oberbürgermeister Tobias Bergmann fühlt sich von der Landesregierung alleingelassen: „Das Land ist der Meinung, dass es sich um keine neue Aufgabe handelt, da es das Wohngeld auch schon vorher gab“, sagt er. „Aufgrund der Reform kommt aber viel auf uns zu.“ Derzeit leben in Neumünster rund 1200 Wohngeld-Empfänger, es könnten rund 4000 werden.

Das Innenministerium weist den Vorwurf zurück: „Die Landesregierung strebt mit den Kommunalen Landesverbänden einen befristeten, fairen Lastenausgleich an. Vorgesehen ist, dass das Land in diesem Jahr die Hälfte der aufwachsenden nachgewiesenen Personalkosten erstatten wird. Dies gilt selbstverständlich auch für die anfallenden Kosten in Neumünster“, sagt ein Sprecher.

Wohngeld: Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie Anspruch haben

Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, sieht das Land ebenfalls in der Verantwortung. Das große Problem beim Wohngeld sei, dass viele Menschen gar nicht wüssten, dass sie berechtigt seien. „Unser Hauptanliegen ist, dass wir verbreiten, dass es das Wohngeld überhaupt gibt. Ich habe in der Vergangenheit mit vielen ein Beratungsgespräch meistens wegen etwas anderem geführt, die dann ganz überrascht waren, dass sie einen Anspruch auf Wohngeld, Grundsicherung oder ähnliches haben“, sagt El Samadoni.

Samiah El Samadoni berät Bürger und Bürgerinnen in allen Fragen rund um das Sozialrecht, etwa bei Problemen mit Leistungen der Krankenkasse oder Schwierigkeiten beim Kindergeld. „Wir haben zwar schon viele Maßnahmen, die vom Bund vorgenommen werden, wie den Gaspreisdeckel, aber die hohen Preise von Lebensmitteln sinken dadurch ja nicht ab“, so El Samadoni. „Ich beobachte, dass besonders Menschen, die vorher gerade eben so durchgekommen sind, seit der Inflation und den steigenden Kosten nicht genug Geld haben, um ihre Rechnungen alle zu bezahlen.“

Eine Möglichkeit für Menschen, die schnell auf das zusätzliche Geld angewiesen sind, ist eine vorläufige Vorauszahlung, die auch El Samadoni für sehr hilfreich hält. Allerdings kann es sein, dass diese zu hoch angesetzt wird und die Summe, die zu viel ausgezahlt wurde, dann zurückgezahlt werden muss, auch wenn man das Geld schon verwendet hat. Ein Wohngeldrechner soll dabei helfen, den richtigen Betrag zu ermitteln und um zu erfahren, ob man berechtigt ist.

„Lieber ein Antrag zu viel als zu wenig“

El Samadoni ist es wichtig, Menschen davon zu überzeugen, dass sie die Anträge auf Zusatzleistungen einreichen. „Ich weiß, dass es anstrengend sein kann, einen Antrag zu stellen und alle dafür benötigten Unterlagen einzureichen. Aber viele Unterlagen und Angaben kann man nachreichen“, betont El Samadoni.

Sie bittet die Menschen darum, nicht nur den Antrag auf Wohngeld zu stellen: „Manche stellen einen Antrag auf Wohngeld und kriegen dann nach Wochen Bescheid, dass sie nicht berechtigt sind – dafür aber für eine andere Sozialleistung. Wenn sie dann den neuen Antrag stellen, kriegen sie erst ab dem Monat die Auszahlung, in dem sie den Antrag gestellt haben.“ Deshalb sei es so wichtig, direkt mehrere Anträge zu stellen. „Lieber einen zu viel, als einen zu wenig“, sagt El Samadoni.

Wohngeld kurz erklärt Mehr Haushalte werden seit dem Jahreswechsel mit dem Wohngeld entlastet: Zu den bisher 600.000 Wohngeld-Haushalten deutschlandweit sollen bis zu 1,4 Millionen dazukommen. Der staatliche Zuschuss wird außerdem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt. Damit erhalten die berechtigten Haushalte im Schnitt rund 370 Euro monatlich. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben. Das gilt sowohl für Mieter als auch für Eigentümer von Wohnungen und Häusern, die ihr Eigenheim selbst nutzen. Künftig sollen auch Menschen in den Genuss von Wohngeld kommen, die den Mindestlohn verdienen oder eine Rente in vergleichbarer Höhe haben.

Jürgen Prade, der ehrenamtlich Flüchtlinge unterstützt, sieht das jedoch kritisch: „Hier kommen ja Menschen her, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen, für die ist ein Antrag schon viel Arbeit, bei der sie Hilfe brauchen. Jeder weitere Antrag ist eine zusätzliche Belastung“, sagt er.

Für Menschen, die zum Wohngeld oder zu anderen Themen Fragen haben, bietet El Samadoni am Montag, 16. Januar, in Neumünster einer Sprechstunde. Von 11 bis 15 Uhr steht sie im neuen Rathaus Neumünster für Anliegen der Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0431/9881240 erforderlich.