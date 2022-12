﻿X-Mas Groove der Musikschule Neumünster: Das Programm des Dozentenkonzerts

Über den höchsten Gewinn in der Geschichte freuen sich die Versorgungsbetriebe Bordesholm. Doch nicht nur das. 2023 bietet das Unternehmen bei Erdgas einen Tarif an, der unter dem von der Bundesregierung festgelegten Preisdeckel liegt. Details dazu gab es am Dienstagabend in der Gemeindevertretung.