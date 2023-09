Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Floristik in Kiel

Das blumige Motto lautet „Color up your Life“: Beim Leistungswettbewerb im Kieler Sophienhof zeigen angehende Floristinnen des RBZ am Schützenpark ihr Können. Floristikmeister Sven Kolberger verrät, welche Trends es in der Branche gibt.