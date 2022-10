﻿Neumünster: Zoll und Technisches Hilfswerk machen „Blaulicht-Campus“ perfekt

An der Bahnlinie nach Heide steht das damalige Stabsgebäude der 6. Panzergrenadierdivision in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne Neumünster. Es müsste für das Zoll-Zentrum abgerissen werden.

In Neumünster siedeln sich gleich mehrere Einrichtungen des Bundes in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne an. Der Zoll plant ein Einsatz- und Trainingszentrum, und auch das Technische Hilfswerk soll hier einen Neubau bekommen. Die Lage ist perfekt, denn gleich nebenan ist das Gefahrenabwehrzentrum der Stadt angesiedelt – zusammen soll das ein „Blaulicht-Campus“ werden.

