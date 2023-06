﻿Zug-Unfall in Neumünster: Staatsanwalt hat schwerwiegenden Verdacht

Neumünster. Wer hat Schuld am tödlichen Zug-Unfall in Neumünster am Abend des 6. Juni 2023? Bei der Staatsanwaltschaft Kiel laufen die Ermittlungen, laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler wurde gegen zwei Sicherungsposten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Die Kernfrage nach dem Zug-Unfall in Neumünster ist: War der Bahnübergang Stoverseegen ordnungsgemäß von Mitarbeitern einer Baufirma gesperrt worden, als der Kleinbus ihn passieren wollte? „Im Rahmen der Ermittlungen wurden zwischenzeitlich genügend Beweismittel sichergestellt, die ausreichen, um ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung zu eröffnen“, erklärt Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Nachfrage.

Tödlicher Zug-Unfall in Neumünster: Wer hat Schuld?

„Der Anfangsverdacht ist die erste Stufe. Aber dieser Anfangsverdacht ergibt sich, da möglicherweise der Bahnübergang nicht so gesichert wurde, wie er hätte gesichert werden müssen“, fügt Bieler hinzu.

Die Männer sind 43 und 29 Jahre alt und stammen beide aus Dortmund. Laut Bieler wurde Beweismaterial sichergestellt, das jetzt ausgewertet werden muss. „Das wird noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel.

Noch am Abend wurden an der Unglücksstelle Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Die Polizei hatte nach dem Unglück von widersprüchlichen Aussagen berichtet.

Wie ist das Strafmaß für fahrlässige Tötung?

Beim Verdacht der fahrlässigen Tötung kann das spätere Strafmaß unterschiedlich ausfallen. „Das geht von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren“, erklärt Bieler.

Das Strafmaß orientiert sich dabei unter anderem an der Frage: „Wie sehr wurde die Sorgfaltspflicht verletzt?“ oder auch, wie sich die betroffenen Angeklagten vor und nach der Tat verhalten haben. Ebenso könnte eine mögliche Vorstrafe Einfluss auf das Strafmaß haben.

Es war am 6. Juni um 20.45 Uhr, als der in Neumünster bekannte Betreiber eines Grills mit Lieferservice mit seinem weißen Kleintransporter auf dem Bahnübergang Stoverseegen von einem Regionalzug erfasst wurde. Für den 49 Jahre alten Murat C. endete der Zug-Unfall tödlich.

Bei dem Zug-Unfall in Neumünster wurde auch acht Menschen verletzt

Auch weitere acht Menschen wurden leicht verletzt, fünf von ihnen kamen vorübergehend in ein Krankenhaus. Der Mann aus Neumünster wurde unter großer Anteilnahme auf dem muslimischen Friedhof im Stadtteil Gadeland beigesetzt.

Nach dem Zug-Unglück wurde der Regionalexpress, der mit 145 Reisenden auf dem Weg nach Rendsburg und Flensburg war, evakuiert und der Zugverkehr die ganze Nacht eingestellt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle.

Der Bahnübergang am Stoverseegen von Neumünster wurde seit ein paar Wochen nur tagsüber mit Schranken und einer Ampel gesichert. Täglich ab 18 Uhr begannen dort Bauarbeiten; Arbeiter sperrten über Nacht für jeden passierenden Zug die Straße mit einer Kette und großen „Halt!“-Schildern.

