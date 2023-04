Kein Ticket: Zugfahrt endet für Mann in Neumünster mit Gefängnis

Eine Zugfahrt ohne Ticket hatte für einen 40-Jährigen deutlich schärfere Konsequenzen als üblich: Da er ohne Fahrschein in der Bahn unterwegs war, überprüfte die Bundespolizei in Neumünster den Mann und stellte fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der 40-Jährige kam in Haft.

Am Bahnhof Neumünster überprüfte die Bundespolizei einen Mann, der ohne Ticket im Zug gewesen sein soll. Dabei stellte sich heraus: Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Neumünster. Ein Mann, der ohne gültiges Ticket beim Zugfahren erwischt wurde, ist am Ende des Tages in Haft gekommen: Wie die Bundespolizei mitteilt, war der 40-Jährige am Mittwoch ohne Fahrschein mit der Bahn nach Rickling unterwegs. Eine Zugbegleiterin verständigte gegen 22.45 Uhr die Bundespolizei in Neumünster, da der Mann von der Fahrt ausgeschlossen werden sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort stellten die Polizisten bei der Überprüfung des 40-Jährigen fest, dass er von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Er hatte demnach seine verhängte Geldstrafe noch nicht bezahlt und konnte der Forderung auch am Mittwoch nicht nachkommen. Der Mann wurde daher verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, in der er laut Polizei die nächsten 39 Tage verbringen muss.

Kinder spielten in Neumünster an den Bahngleisen

Erst kurz zuvor war die Bundespolizei mit einem anderen Vorfall an den Gleisen befasst: Gegen 20 Uhr hatte ein Fahrdienstleiter Kinder beobachtet, die mit einem Ball in der Nähe der Gleise gespielt hatten. Der Ball sei dabei immer wieder auf die Schienen gefallen, so die Polizei. Die Kinder begaben sich bei ihrem Spiel offenbar unbewusst in Lebensgefahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein ICE habe wegen der gemeldeten Situation auf der Strecke angehalten. Die Kinder seien schließlich von der Bundespolizei gefunden und über die Gefahr, in der sie sich befunden hätten, aufgeklärt worden.