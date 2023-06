﻿Große Trauer um das Opfer des Zugunglücks von Neumünster

Neumünster. Die türkische Gemeinschaft in Neumünster steht unter Schock. Die Anteilnahme am Tod des Unfallopfers vom Zugunglück in Neumünster am Bahnübergang Stoverseegen ist so groß, dass das Trauergebet nicht wie sonst üblich in einer Moschee gehalten wurde, sondern direkt auf den muslimischen Friedhof im Stadtteil Gadeland verlegt wurde.

Dort versammelten sich am Freitagvormittag mehrere Hundert Menschen, hauptsächlich türkischer Abstammung. Die Imame von drei Moscheen trugen Koranverse vor und würdigten das Leben und Wirken des verstorbenen Murat C. Nach dem Trauergebet wurde der Sarg beigesetzt.

Unfallopfer Murat C. war in der türkischen Gemeinschaft Neumünster beliebt und geachtet

In der türkischen Gemeinschaft war Murat C. sehr beliebt und geachtet. Er galt als großzügiger Mann und Unternehmer, der einen Grill und Lieferservice in der Innenstadt von Neumünster betrieb. „Murat hat alle Moscheen immer wieder unterstützt. Auch nach dem Erdbeben in der Türkei im Februar hat er viel gespendet und Hilfstransporte mit organisiert. Er war auch selber vor Ort“, sagte ein Freund der Familie.

Murat C. (49) war bei dem Unfall am Dienstag, 6. Juni 2023, auf dem Bahnübergang Stoverseegen in Neumünster tödlich verunglückt. Er wurde kurz vor 21 Uhr in seinem Lieferwagen von einem Regionalexpress erfasst und hatte keine Überlebenschance.

Bis heute ist ungeklärt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Bahnübergang ist derzeit in den Abend- und Nachtstunden wegen einer Baustelle unbeschrankt, er wird für jeden Zug von Mitarbeitern einer Firma mit einer Kette und großen Warndreiecken von Hand gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und der Verkehrsunfalldienst der Neumünsteraner Polizei ermitteln, ob der Übergang zum Zeitpunkt des Unglücks korrekt gesperrt war oder nicht. Weitere Auskünfte machen die Behörden wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht.

