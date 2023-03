﻿Zwei rechte Gruppierungen treten in Neumünster an

Der Stimmzettel bei der Kommunalwahl in Neumünster wird am 14. Mai voller sein als vor fünf Jahren. Sieben Parteien, vier Wählergruppierungen und ein Einzelbewerber treten in Neumünster an. Darunter sind erstmals die Alternative für Deutschland und Die Basis.

Um 18 Uhr werden am 14. Mai wieder die Stimmzettel ausgezählt, hier die Briefwahl-Stimmen bei der Landtagswahl 2022 in der Stadthalle Neumünster.

Neumünster. Die Entscheidung ist gefallen: Der Wahlausschuss der Stadt Neumünster hat alle Parteien und Gruppierungen, die sich für die Kommunalwahl am 14. Mai beworben haben, auch zugelassen. So voll war der Stimmzettel bei einer Gemeindewahl in Neumünster noch nie.

Hier treten die Parteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, Alternative für Deutschland (AfD), Die Linke und die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis) an. Als Wählergruppierungen stehen das „Bündnis für Bürger Schleswig-Holstein“, die „Bürger für Neumünster“, die „Heimat Neumünster“ und die „Offene Liste Neumünster“ auf dem Stimmzettel.

Einzelbewerber tritt nur im Vicelinviertel an

Der parteilose Memet Celik tritt als Einzelbewerber nur im Wahlkreis 6 (Vicelinviertel) an. Er hatte sich schon bei der Oberbürgermeisterwahl 2021 als Einzelkandidat beworben. Nicht alle Parteien und Gruppen treten in allen 22 Wahlkreisen an – offenbar weil sie nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten haben.

Hinter „Heimat Neumünster“ verbirgt sich die NPD, die neuerdings unter diesem Namen firmiert. Sie konkurriert vermutlich am rechten Rand mit der AfD, die zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl in Neumünster an den Start geht. Auch für „Die Basis“ ist es der erste Versuch.

Grüne stehen hinter CDU und vor SPD

Ebenfalls neu sind die „Bürger für Neumünster“, der Zusammenschluss von Freien Wählern und dem LKR-Ratsherrn Jürgen Joost, sowie die „Offene Liste Neumünster“. Das ist eine Gruppierung um Martin Reinhardt und Ulrike Göking, die vergeblich versucht hatten, ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf von Anteilen der Strom- und Gasnetze durch die Stadtwerke anzustrengen.

Für viele Beobachter der Ausschusssitzung war es überraschend, dass die Grünen auf dem Stimmzettel an zweiter Stelle hinter der CDU platziert worden sind. „Das liegt am Ergebnis der Landtagswahl im vergangenen Jahr. Da hatten die Grünen hinter der CDU und vor der SPD die zweitmeisten Stimmen geholt“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Vor fünf Jahren holte die CDU bei der Kommunalwahl in Neumünster 34,0 Prozent und 15 Sitze. Es folgten die SPD mit 27,4 Prozent und 12 Sitzen, die Grünen (16,4 Prozent/7), FDP (5,9 Prozent/2), BfB (5,7 Prozent/2), Linke (4,3 Prozent/2), NPD (3,9 Prozent/2) und LKR (2,0 Prozent/1).

Jürgen Joost reichten 2018 als Einzelbewerber nur 440 Stimmen, um einen Sitz in der Ratsversammlung zu erhalten. Die Fünf-Prozent-Klausel gibt es bei Gemeindewahlen in Schleswig-Holstein nicht.