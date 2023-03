Ahrensbök: Unbekannte stehlen Bagger von einer Baustelle

Die Polizei in Ahrensbök ermittelt, nachdem Unbekannte in der Gemeinde einen Bagger von einer Baustelle gestohlen haben.

Ahrensbök. Dreister Diebstahl am zweiten März-Wochenende in der Gemeinde Ahrensbök. Unbekannte haben dort einen Bagger von einer Baustelle zwischen den Ortschaften Lebatz und Tankenrade gestohlen. Die Polizei ermittelt und setzt dabei auch auf Zeugenhinweise.

Ahrensbök: So wurde das Zwei-Tonnen-Fahrzeug entwendet

Laut Polizei ist das zwei Tonnen schwere Fahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 9. März, und Montag, 13. März, von der Baustelle abtransportiert worden. „Für den Abtransport des verschlossenen Baggers dürfte ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Der Verladevorgang hat offenbar im Einmündungsbereich der Straße Glashütte stattgefunden“, berichtet Polizeisprecherin Claudia Struck von den bisherigen Erkenntnissen in dem Fall.

Hinweise an die Polizei in Ahrensbök

Die Polizei in Ahrensbök hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Baustellenbereich und insbesondere in der Straße Glashütte gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 045 25/797 99 10 oder per E-Mail an Ahrensboek.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

