﻿Schon wieder: Vierter Brand innerhalb einer Woche in Ameos Klinik Heiligenhafen

Großeinsatz für die Einsatzkräfte am ersten Weihnachtstag auf dem Ameos Gelände in Heiligenhafen. In einem Patientenzimmer brannten Kleidungsstücke. Vier Personen wurden leicht verletzt.

