﻿Auto prallt auf Fehmarn gegen Baum: Mutter und drei Kinder verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Insel Fehmarn. Ein voll besetztes Auto krachte in Landkirchen gegen einen Baum. Die Mutter und ihre drei Kinder werden verletzt.

Landkirchen. Ein schwerer Unfall hat sich am Sonnabendvormittag in Landkirchen auf der Insel Fehmarn ereignet. Ein Skoda Roomster aus dem Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und krachte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die Mutter und ihre drei Kinder verletzt. Alle Insassen kamen ins Krankenhaus.

Von der Fahrbahn abgekommen

Die Fahrbahn war nass und das Wetter, wie in den vergangenen Tagen, trüb. In einer leichten Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Es prallte gegen einen Baum und blieb auf einem Fußgänger- und Radweg stehen. Keiner der Insassen war eingeklemmt, so dass eine zufällig vorbeikommende Feuerwehrfrau der Feuerwehr Landkirchen sofort Erste Hilfe leisten konnte. „Der Aufschlag war heftig, im Moment werden alle Personen versorgt durch den Rettungsdienst“, sagte Gemeindewehrführer Torsten Steffen von der Feuerwehr am Unfallort.

Drei Kinder im Auto

Ein Schreck durchzuckte Torsten Steffen, als er den Kindersitz im Auto sah. „Da geht einem schon viel durch den Kopf“, sagte der Feuerwehrmann. Der eintreffende Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und einem Notarzt kümmerte sich um alle Insassen. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus, um schwerere Verletzung auszuschließen. Die Feuerwehr Landkirchen sperrte in Absprache mit der Polizei die Straße und schaute nach auslaufenden Betriebsstoffen.

Freunde mussten Unfall mit ansehen

Die Freunde der Familie fuhren in einem anderen Auto direkt hinter dem Fahrzeug. „Sie mussten den Unfall mit ansehen und wurden durch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr Landkirchen mit einer Seelsorgerausbildung betreut“, sagte Torsten Steffen. Beide Familien befanden sich laut Gemeindewehrführer im Urlaub auf Fehmarn.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Die Straße zwischen Landkirchen und Altjellingsdorf war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde ohne Probleme umgeleitet. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vom Rettungsdienst und der Polizei vor Ort.

Von Arne Jappe