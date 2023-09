Die Baustelle B 76 zwischen Middelburg und Haffkrug wird zur Nervenprobe. Autofahrer, die die kürzeste Ausweichroute nehmen, stehen an der Kreuzung Süseler Baum im Stau. Doch die Ampelphasen werden nicht angepasst.

Süsel. 16 Sekunden können kurz sein, sehr kurz sogar. Insbesondere, wenn es sich um eine Grünphase auf einer viel befahrenen Straße handelt. So wie derzeit an der Gemeindestraße Süseler Baum, die viele Verkehrsteilnehmer als Ausweichstrecke für die in einem Teilbereich gesperrte B 76 zwischen Haffkrug und Middelburg nutzen.