﻿Totschlag in Bad Schwartauer Asia-Imbiss: Das sagen Polizisten, Notarzt und Sanitäter

Kaum vorstellbar: Ein Mann soll seine Frau im Bad Schwartauer Asia-Imbiss getötet und dann gemeinsam mit den vier Kindern regungslos die erfolglose Reanimation beobachtet haben. Wie der dritte Tag im Totschlags-Prozess in Lübeck lief.

Bad Schwartau/Lübeck. Es geht um die Atmosphäre – die Atmosphäre an einem Ort, an dem eine Frau gewaltsam zu Tode kam. Was auf den ersten Blick bizarr klingt, füllte den Großteil des dritten Verhandlungstages im Prozess gegen einen Mann aus Ratekau. Er soll im Oktober 2022 seine Ehefrau in deren gemeinsamem Asia-Imbiss in Bad Schwartau brutal getötet haben – so zumindest lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft.