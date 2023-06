﻿Badeverbot ignoriert: DLRG rettet in Timmendorfer Strand fünf Menschen bei gefährlicher Unterströmung

Großer Rettungseinsatz in Timmendorfer Strand: Fünf Badegäste sind trotz roter Flagge in die Ostsee gegangen und wurden dort offenbar von einer gefährlichen Unterströmung erfasst. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus.

Timmendorfer Strand. Schon den ganzen Sonntag wehte an den DLRG-Badestellen in Timmendorfer Strand die rote Flagge: Wegen gefährlicher Unterströmung wurde dringend vor dem Bad in der Ostsee gewarnt. Doch einige Badegäste hielten sich nicht daran – und wurden offenbar von der Strömung hinausgezogen.