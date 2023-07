Lübecker Bucht

Tropical Ostsee: An welchen Stränden Urlaub unter Palmen möglich ist

Urlaub unter Palmen – dafür muss niemand mehr in den Süden oder in die Karibik reisen. Wer in diesem Jahr zu Ostsee und Schleswig-Holstein tendiert, findet bereits mancherorts Palmen an den Stränden. Hier ein paar Beispiele aus der Lübecker Bucht.