﻿Blackout im Krankenhaus: Asklepios Klinik in Bad Schwartau über Stunden ohne Strom

Rund fünf Stunden herrschte auf dem Klinikgelände am Kurpark in Bad Schwartau ein Blackout. Die Feuerwehr leuchtete für die Patienten die Flure aus. Dass die Klinik über kein eigenes Notstromaggregat verfügt, ist derweil ganz normal.

Bad Schwartau. Die Nacht vom zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Dienstag, 27. Dezember, ist dunkel. Doch auf dem Gelände der Asklepios Klinik Am Kurpark in Bad Schwartau ist es ab vier Uhr früh plötzlich mehr als das. Es ist stockdunkel. Auf dem Klinikareal und in den Gebäuden gehen auch alle künstlichen Lichter aus. Ein kompletter Blackout. Ärztehaus, Gesundheitszentrum, Saunalandschaft, überall ist der Strom ausgefallen. Gegen fünf Uhr fällt den ersten Patienten und dem Personal auf, dass nichts mehr geht. Geräte, Licht, alles bleibt aus. 140 Patienten sind auch über die Feiertage in der Rehaklinik für Orthopädie, Gynäkologie und Psychosomatische Medizin untergebracht. Der Krisenstab der Klinik wird einberufen, batteriebetriebene Handlampen werden verteilt, um für Sicherheit zu sorgen.