﻿Feuer in Ameos-Wohnheim in Heiligenhafen: Polizei fasst Brandstifter

Drei Mal in zwei Tagen brannte es in dem Personalwohnheim auf dem Gelände der Ameos-Klinik in Heiligenhafen. Jetzt konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln.

Heiligenhafen. Steil ragt das siebenstöckige Hochhaus vor der Kulisse des Binnensees in Heiligenhafen in den dunkelgrauen Dezemberhimmel auf. Nur ein kleiner Haufen Asche weist am Mittwochmorgen noch darauf hin, dass die Feuerwehr hier am Vorabend und in der Nacht gleich zwei Brände löschen musste. Erst standen Kleidungsstücke und ein Wäschekorb im Keller in Flammen, dann wenig später brannten Papierhandtücher in Waschräumen. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, auch der Rettungsdienst rückte mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt an. Ein Blick auf die Klingelschilder verrät auch warum: 80 Zimmer für Mitarbeiter sind in dem Personalwohnheim des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen untergebracht. Derzeit wohnen hier 58 Menschen. Wenn sich hier ein Feuer ausbreitet, droht eine Katastrophe.