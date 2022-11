﻿Eigentumswohnungen im Norden: Am teuersten sind sie in Ostholstein

Eigentumswohnungen in Ostholstein – wie hier im Bau in Burg auf Fehmarn – sind begehrt, die Preise dafür steigen immer noch an (Symbolbild).

Während andernorts in Norddeutschland die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sinken, steigen sie im Kreis Ostholstein weiter an. Laut dem Portal immowelt sind sie um 26 Prozent in die Höhe geklettert. Was Käufer an der Ostsee im Schnitt zahlen müssen.

