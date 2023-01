﻿Erixx-Chaos: Bürgermeister an der Strecke schlagen Alarm

Seit vier Wochen herrscht auf der Erixx-Bahnstrecke zwischen Lübeck und Kiel das blanke Chaos. Zugausfälle und Notfahrpläne ärgern nicht nur Schüler und Pendler. Jetzt schlagen Ostholsteiner Bürgermeister in einem Brandbrief Alarm. Was sie von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen fordern.

Der Regionalexpress zwischen Lübeck und Kiel, hier beim Einlaufen in Eutin, fährt nur noch im 2-Stunden-Takt. Das soll vorerst bis 5. Februar so bleiben.

Ostholstein. Die Bürgermeister der Kreise Ostholstein und Plön, deren Städte und Gemeinden an der Bahnlinie zwischen Kiel und Lübeck liegen, schlagen Alarm. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) solle sich angesichts des zusammengestrichenen Fahrplans einschalten und auf den Betreiber Erixx einwirken, so ihre Erwartung. Der Regionalexpress 83 fährt zwischen beiden Städten nur noch im 2-Stunden-Takt in beide Richtungen. Pendler, Schüler und Studenten stellt das vor enorme Probleme.

Eine gemeinsame Aufforderung unterzeichnen gerade die Bürgermeister von Malente, Scharbeutz und Bad Schwartau in Ostholstein sowie in der Nachbarschaft die Bürgermeister von Plön, Preetz, Schwentinental und Ascheberg. „Es beteiligen sich fast alle, die Haltepunkte zwischen Kiel und Lübeck haben, aber nicht auf Kieler oder Lübecker Stadtgebiet liegen“, sagt Eutins neuer Bürgermeister Sven Radestock (Grüne), der die Aktion initiiert hat. Der Verkehrsminister soll das Schreiben dann umgehend per E-Mail erhalten. „Wir bitten mit Nachdruck darum, kurzfristig Lösungen zu finden“, heißt es darin.

Erixx-Chaos: Bei Bürgermeistern landen zig Beschwerden

Ende vergangener Woche habe er Kontakt zu seinen Amtskollegen aufgenommen, berichtet Sven Radestock, „und ich habe überall offene Türen eingerannt. Alle ärgern sich sehr über die Zugausfälle“. Jeden Tag erreichten ihn wie auch die anderen Bürgermeister mehrfach Beschwerden von Bahnnutzern. „Viele empfinden es als zynisch, dass Erixx den reduzierten Fahrplan noch als Verbesserung darstellt“, sagt Radestock.

„Das ist eine Zumutung und frustrierend für alle, die auf den Zug angewiesen sind“, sagt der Eutiner Bürgermeister zur aktuellen Situation im Bahnverkehr. Noch vor einem Jahr sei darüber gesprochen worden, dass die Taktung auf der Strecke erhöht werden solle, erinnert Bettina Schäfer, Bürgermeisterin der Gemeinde Scharbeutz (parteilos), jetzt werde sie halbiert. „So schaffen wir die Verkehrswende bestimmt nicht“, sagt sie zur Reduzierung der Verbindungen.

Bad Schwartaus Bürgermeisterin, Katrin Engeln (Grüne) sagt: „Ich sehe die Landesregierung in der Verantwortung, da diese für die Streckenvergabe und die Verträge mit Erixx verantwortlich ist.“ Nur ein verlässlicher Nahverkehr sei ein guter, starker Nahverkehr, betont sie.

Im Dezember 2022 hatte Erixx den Betrieb auf der Strecke von der Deutschen Bahn übernommen. Seitdem häufen sich Zugausfälle wegen fehlenden Personals und nicht vorhandenen Zügen.