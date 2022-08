Junge (2) in Eutin verletzt: Unfallflucht nach Kollision mit Bus

Eutin. Ein kleiner Junge wurde am Dienstag, 16. August, bei einem Verkehrsunfall in Eutin leicht verletzt. Er prallte gegen eine Haltestange, als der Bus, in dem er mit seiner Familie saß, eine Vollbremsung machen musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fahrer des Omnibusses der Ratekauer Verkehrsgesellschaft war auf der Kerntangente zwischen Eutin und Plön unterwegs. „In Richtung Eutin kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve hinter der Einmündung der Anny-Trapp-Straße ein Fahrzeug entgegen, das mit seinem Außenspiegel seitlich den Bus berührte“, sagt Polizeisprecherin Claudia Struck. Der 42-jährige Busfahrer versuchte daher auszuweichen, wobei der Junge gegen die Haltestange fiel. Er wurde allerdings nur leicht verletzt.

Unfallverursacher beging Fahrerflucht

Das entgegenkommende Fahrzeug setze seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht daher jetzt den Fahrer des Hyundai. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben oder Angaben zu dem blaugrauen Hyundai, dessen linker Außenspiegel beschädigt sein dürfte, machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 045 21/80 10 oder per E-Mail an Eutin.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Von mwe