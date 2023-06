﻿Fehmarn: Hier gibt es die besten Bulli-Bilder und ein Video von der Ausfahrt

Fehmarn. Sonnenschein, blauer Himmel, coole Musik, entspannte Menschen und unfassbar viele kultige Bullis – so ist die Lage am Südstrand auf Fehmarn am Samstag, 17. Juni. Anlässlich des Midsummer-Bulli-Festivals reisen Tausende Gäste sowie Schaulustige an. Insbesondere um die Mittagszeit staut es sich auf der Strecke vor den IFA-Hochhäusern. Doch so richtig voll wird es erst gegen 13 Uhr. Mit einer halben Stunde Verspätung machen sich Hunderte Bullibesitzer auf den Weg zu einer mehrstündigen Inselrundfahrt – und das als Kolonne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So viele Bullis fahren über Fehmarn

Veranstalter Torsten Schulze bezeichnet die rund 2,5 stündige und etwa 60 Kilometer lange Rundtour über Fehmarn als Höhepunkt des viertägigen Festivals. Wer dort mitfahre, lerne die ländlichen und maritimen Bereiche der Insel mit den Reetdachhäusern kennen. Vor der Abfahrt schätzt er, dass rund 500 Fahrzeuge teilnehmen dürften – wie viele es am Ende sind, ist noch unklar. Klar ist, zumindest laut Schulze, dass es sich um die weltweit größte Ausfahrt von recreation vehicles (RV), also Erholungsfahrzeuge, handelt.

Das Bulli-Festival im Guinnessbuch?

Sollte es irgendwann einmal einen finanzstarken Partner geben, strebe er den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde an. Doch eben dieser koste viel Geld. Unter anderem müsse ein Jurist eingesetzt werden. Auch gelte es zu klären, wie viel Abstand zwischen den einzelnen Bullis sein dürfe, damit der Rekord Bestand habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jasmin aus Flensburg kommt seit 2013 auf die Insel zum Festival. © Quelle: Agentur 54°

So erlebt ein Bulli-Fan die Ausfahrt

Jasmin aus Flensburg und ihre Familie sind bereits seit Jahren auf dem Bulli-Festival anzutreffen. Kein Wunder, dass Leben der 42-Jährigen dreht sich in großen Teilen um die kultigen Wagen. „Mein Freund ist schon länger in der Szene. Ich habe ihn so kennengelernt“, sagt sie. An dem Fehmaraner Event schätze sie insbesondere die Atmosphäre. „Wir sind mit einer großen Clique hier. Die Kinder wachsen zusammen auf“, erläutert Jasmin. Die Ausfahrt selbst könne man kaum beschreiben, müsse man erleben. „Wenn man die Menschen am Straßenrand sieht, das ist fantastisch. Man zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Die Probleme dieser Welt sind für kurze Zeit vergessen. Das ist toll“, führt sie dann doch aus.

Daniel (28) aus Flensburg ist erstmals mit eigenem Bulli am Start. © Quelle: Agentur 54°

Mit Bullis aufgewachsen

Begeistert ist auch Daniel (28). Der 28-Jährige kommt ebenfalls aus Flensburg, ist das erste Mal mit seinem eigenen Bus hier – einem T2B von 1978. „Es ist cool hier. Ich bin quasi mit Bullis aufgewachsen. Mein Vater hatte einen T1-Bus, mein erstes Auto war ein Käfer“, sagt er und freut sich schon auf die Ausfahrt. Vorher muss er nur noch seinen Bulli aus dem Sand kriegen. Aber Daniel ist optimistisch, dass es genug Freiwillige gibt, die ihn und seinen Bulli da rausschieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Fehmarn, dann zum Nordkap

Etwas abseits von dem Trubel und den zahlreichen Ständen und Verkaufsbuden wartet Tom (52) aus Essen in Nordrhein-Westfalen auf den Beginn der Rundfahrt. Gerade erst habe er seinen Bus fertig ausgebaut und sich dann auf den Weg in den Norden gemacht. „Die Ausfahrt ist das Highlight. Man lernt die Insel kennen. Es ist abgefahren, dass an allen Ecken und Enden Leute sitzen. Die haben alle einen Helm auf, da falle ich nicht auf“, betont er. Davon abgesehen hat er schon seinen nächsten Urlaub im Blick. In zwei Woche will er mit seinem T4 zum Nordkap fahren. „Es geht um die Strecke“, stellt er klar.

Kultfahrzeuge sind die Stars der Ausfahrt

Als es dann endlich losgeht, sind Daniel, Jasmin und Tom drei von Hunderten Bullifans, die an der Ausfahrt teilnehmen. Es wird gejubelt und gefilmt. Wasserpistolen und Seifenblasen sorgen für Spaß. Doch die eigentlichen Stars dürften für die meisten die Bullis sein.