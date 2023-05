﻿Schranken-Protest auf Fehmarn: Wie die Küstenorte gegen Wildcamper kämpfen

Ostholstein. Es klingt verlockend: Eine Übernachtung direkt am Meer, Sonnenuntergang über der Ostsee und Meeresrauschen am Morgen. Wer das möchte, findet in Ostholstein so einige offizielle Camping- und Wohnmobilstellplätze. Doch immer öfter suchen sich Camper normale Parkflächen als Übernachtungsplatz – und werden so zu illegalen Wildcampern. Um diesem Problem Herr zu werden, hat man vielerorts auf Höhenbeschränkungen gesetzt. Was aber auch Probleme mit sich bringt.

So wie auf Fehmarn. „Wir haben drei Parkplätze mit Höhenschranken versehen“, sagt Ordnungsamtsleiter Jan Stender. Ursächlich dafür sei die Corona-Zeit gewesen, in der exorbitant viele Camper auf die Insel gekommen seien. „In dieser Zeit hatten wir einfach massive Probleme mit Wildcampern, die ihren Müll zurückgelassen haben.“ Deshalb habe man sich für diese Maßnahme entschieden.

Nutzerin teilt Unmut über Fehmarns Lösung auf Facebook

Das erfüllt zwar den Zweck, verärgert aber viele Nutzer. Insbesondere solche, die nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit einem Bulli oder einem Fahrzeug mit Dachaufbau anreisen. Eine Nutzerin hat sich bei der Stadt beschwert und ihren Unmut auch in den sozialen Medien kundgetan. Ihrer Meinung haben sich viele Urlauber angeschlossen und ihre Erfahrungen ebenfalls geteilt. „Unser Zafira passte mit Dachbox auch nicht drunter“, schreibt ein Nutzer. Eine andere Dame sagt: „Wir wollten auf dem Strandparkplatz Püttsee parken und hatten noch den Dachgepäckträger drauf. Somit mussten wir leider umdrehen. Sehr schade.“

Fehmarns Ordnungsamtsleiter Jan Stender hat sich mit den Beschwerden beschäftigt und entschieden, die Schranken etwas höher zu setzen. © Quelle: Louis Gäbler

Die Beschwerden haben auch die Stadt Fehmarn erreicht – und dort hat man mittlerweile reagiert. „Wir haben die Durchfahrtshöhe von 1,90 auf zwei Meter gesetzt“, sagt Jan Stender. „Damit können die Parkplätze mit einem Bulli befahren werden, Wohnmobile passen aber weiterhin nicht unter der Schranke hindurch.“

Auch Heiligenhafen und Grömitz setzen auf Höhenschranken

Die Variante der Höhenbegrenzung nutzen auch andere Orte. In Heiligenhafen wurde der Sandparkplatz vermehrt von Wildcampern genutzt, sodass man auch hier vor einem Jahr Höhenschranken aufgestellt hat. „Wir haben natürlich nicht die erheblichen Probleme, wie die Insel Fehmarn sie hat“, sagt Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos). „Aber es nahm auch hier Überhand.“

Mark Burmeister, Bürgermeister von Grömitz, musste bereits durchgreifen und 2022 einen Parkplatz mit einer Schranke versehen. © Quelle: Maike Wegner

In Grömitz gilt Gleiches für den Parkplatz an der Klosterseeschleuse, der idyllisch zwischen Grömitz und Kellenhusen liegt. „Es ist einfach ein naturnaher Raum, in dem es immer wieder zu unschönen Situationen kam“, sagt Bürgermeister Mark Burmeister (parteilos). Aufgrund dessen habe man sich zur Saison 2022 für den Schritt entschieden, eine Höhenschranke zu installieren. Er verweist aber auch darauf, dass es in Grömitz – sowie in allen Küstenorten Ostholsteins – ausgewiesene Parkflächen für Wohnmobile sowie Stellplätze gibt.

Sie versucht in ihrer Gemeinde ohne Höhenkontrolle auszukommen: Die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos). © Quelle: Ulrike Benthien

Scharbeutz: Noch gibt es keine Höhenkontrollen

Auf eben diesen Schritt hat man in Scharbeutz bisher verzichtet. „Im Moment sehen wir noch von Höhenkontrollen ab“, sagt Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos). Hauptgrund dafür seien eben die Aufbauten auf den Autos. Würde man Schranken aufbauen, würde es möglicherweise häufiger zu Vorfällen kommen, weil beispielsweise Räder vom Dach gerissen würden. Hinzu komme, dass die Parkplätze von Fahrzeugen des ZVO und Rettungsfahrzeugen befahrbar sein müssen, für die es dann eine technische Sonderlösung bedürfte. Schäfer sagt allerdings auch: „Sollte es aber notwendig sein, werden auch wir über den Aufbau von Höhenkontrollen neu entscheiden.“