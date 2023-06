﻿Sternfahrt vor Fehmarn: Breites Bündnis gegen Nationalpark Ostsee

Fehmarn. Eine Region begehrt auf gegen die Pläne für einen Nationalpark Ostsee, den der Grünen-Umweltminister Tobias Goldschmidt einrichten möchte. Mit Hunderten Booten, Schiffen und Wassersportlern hat am Freitagabend, 30. Juni, eine rund einstündige Protest-Sternfahrt am Fehmarnsund vor Strukkamphuk stattgefunden.

„Es sind alle dabei, die mit der Ostsee verbunden sind“, sagt Jochen Czwalina. Der 46-Jährige ist Wassersport-Unternehmer von Fehmarn und gehört als Mitinitiator der Protestaktion zur Initiative Freie Ostsee Schleswig-Holstein. Czwalina ist passionierter Segler und steht auf dem Heiligenhafener Fahrgastschiff „Seho“. Nach vielen Rundumblicken über die Ostsee zeigt er sich begeistert, kann es kaum glauben, wie viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind. „Unglaublich, das hätten wir nie gedacht.“ Schnell wird er wieder ernst: „Wir sind hier, weil wir durch die Nationalpark-Pläne Nutzungsverbote befürchten, die unsere Existenzen gefährden.“

Das Umweltministerium versucht wiederum seit Monaten, diese Bedenken zu zerstreuen. Die Gebiets-Kulisse sei nicht in Stein gemeißelt und Teil der Diskussion im laufenden Konsultationsprozess mit den Akteuren vor Ort. Segelsport werde auch in den Kernzonen des Parks weitestgehend möglich sein, heißt es. Oder: Keine Sperrung von Badestränden, da es landseitig nur um Flächen gehe, die in der Regel bereits Schutzgebiete seien.

Dank günstiger Wetterbedingungen konnten die Protest-Teilnehmer auf der ruhigen Ostsee auch nahe beieinander sein. © Quelle: Manuel Büchner

Nationalpark Ostsee: Mindestens 50 Prozent ohne Nutzung

Doch die Aussagen aus Kiel werden im stark betroffenen Norden Ostholsteins äußerst skeptisch beäugt. Fast 50 Prozent der 160.000 Hektar Potenzialkulisse müssten die Küstenorte zwischen Weissenhäuser Strand und Dahme vor der eigenen Haustür stemmen. Besondere Sorgen bereiten den Protestlern dabei die Nullnutzungszonen. „Im überwiegenden Teil des Nationalparks muss die Natur sich selbst überlassen bleiben. Da gibt es gesetzlich keinen Spielraum“, erzählt Björn Brüggemann, Sprecher der Initiative.

Und so funktioniert es: Nationalparke werden in Deutschland in der Regel über eine gewisse Zeit ausentwickelt. Heißt: „Der überwiegende Teil der Fläche wird erst mittel- bis langfristig aus der Nutzung genommen“, sagte unlängst Ministeriumssprecher Matthias Kissing. Auch deshalb ist sich Brüggemann sicher: „Was heute gesagt wird, gilt der Beschwichtigung. In ein paar Jahren weht ein ganz anderer Wind.“

Ein passendes Beispiel sei der Nationalpark Wattenmeer, sagt Czwalina. Jahrelang seien in Kleinstarbeit Areale für den Wassersport erarbeitet worden. In der neuen Befahrensverordnung werde deutlich, dass die Flächen wohl kleiner ausfallen und verlegt worden seien. Und: „Die damals noch nicht existierende Sportart Wingsurfen wurde ins Gesetz aufgenommen – und verboten“, schildert der Aktivist und sagt: „Das zeigt mir, mit welcher Willkür diese Entscheidungen getroffen werden.“

Immer wieder wird gerufen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ostsee klaut.“ © Quelle: Manuel Büchner

Nationalpark Ostsee: Dagegen – „weil es keinen Sinn ergibt“

Malte Krummradt ist Wingsurfer und einer von vielen Wassersportlern, die ihre Ablehnung im Wasser vor Fehmarn zum Ausdruck bringen. Auf der Insel gründete er 2020 Deutschlands erste Schule für die neue Trendsportart. Er sagt: „An der Ostsee hängt unser Herz. Sie muss geschützt werden, aber nicht aus purem Aktionismus heraus.“ Man sei dagegen, „weil die Ausweisung keinen Sinn ergibt“, betont er.

„Bisher gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die Ausweisung eines Nationalparks den Zustand der Ostsee signifikant verbessert“, sagt Brüggemann. Es gehe nur 0,39 Prozent der Ostsee und damit um die Frage der Verhältnismäßigkeit: „Der Nutzen wäre minimal, die Einschränkungen hingegen enorm.“