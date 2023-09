Erdreich rutschte ab: Zwei Bauarbeiter auf Fehmarn verschüttet

Burg auf Fehmarn. Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Burg auf Fehmarn: Zwei Arbeiter im Alter von 43 und 52 Jahren sind am Mittwoch verschüttet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer wurde dabei so schwer verletzt, dass Lebensgefahr bestand.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf einer Baustelle in der Theodor-Storm-Straße. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich beide Arbeiter in einer fünf Meter tiefen Baugrube. Das Erdreich stürzte laut Polizei herab und begrub die Männer unter sich. Teilweise seien nur noch die Köpfe zu erkennen gewesen. Andere Handwerker griffen zu Schaufeln und befreiten die verschütteten Männer.

Rettungshubschrauber bringt Bauarbeiter ins Krankenhaus

Beide Bauarbeiter wurden bei dem Unfall in Burg auf Fehmarn verletzt: Der 52-Jährige zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Da Lebensgefahr bestand, kam er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der andere Arbeiter kam mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

Unklar ist, warum das Erdreich in der Baugrube abgerutscht ist. Die Polizei ermittelt. Auch die Berufsgenossenschaft kam zur Unfallaufnahme an die Baustelle.

