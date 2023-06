﻿Großfeuer auf Recyclinghof in Lensahn

Lensahn. Das Feuer erinnert an die Jahre 2018 und 2022: Auf dem Recyclinghof Milon in Lensahn brennt es erneut. Schon von weitem ist die riesige graue Rauchwolke zu sehen, die Luft riecht giftig. Der Grund für das Feuer ist ein Großbrand im Außenbereich des Geländes, teilte Polizeisprecherin Claudia Struck am Donnerstag mit. Personen seien nicht verletzt worden. Was den Brand ausgelöst hat, sei bisher unklar. Die Feuerwehr steht laut Gemeindewehrführer Hartmut Junge vor einem stundenlangen Einsatz.

Gegen 12 Uhr mittags bemerkten Anwohner die Rauchwolke und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Diese forderte kurz nach dem Eintreffen bereits Verstärkung. „Es brennt Metall“, sagte Junge. Die erste Rauchentwicklung sei dadurch entstanden, dass auch Gummiteile brannten. Junge weiter: „Wir haben entschieden, dass die Polizei das Gewerbegebiet dicht machen soll.“

Hauptzufahrten zum Gewerbegebiet sind gesperrt

Gesperrt sind derzeit die Hauptzufahrten zum Gewerbegebiet – Schwienkuhler Weg und Dieselstraße –, wo sich der Recyclinghof befindet. Auch von der Autobahn aus ist die Rauchwolke bereits ab Neustadt erkennbar. Der Rauch behindere jedoch laut Polizeisprecherin Struck nicht die Sicht, sodass man weiter auf der Autobahn fahren kann.

Anwohnerinnen und Anwohner in Lensahn müssen ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Das teilte ihnen die Nina-Warnapp am Donnerstagmittag mit. Auch Reinhard Schöning, Pressesprecher der Technischen Einsatzleitung Ostholstein, und Hartmut Junge weisen noch einmal darauf hin. „Der Wind weht aus einer sehr ungünstigen Richtung, und das führt dazu, dass der Qualm direkt über das Gewerbegebiet zieht“, sagt Junge.

Feuer in Lensahn: Wasserversorgung und Strom gesichert

Im Gegensatz zu dem Brand vor ein paar Jahren ist diesmal keine Stromleitung betroffen. Es wird also keinen flächendeckenden Stromausfall geben. Auch die Wasserversorgung ist gesichert, teilte die Feuerwehr mit.

Es werden Wasser und Schaummittel als Kühlung eingesetzt. Diese Kombination ist notwendig, damit das Wasser auch in den brennenden Metallschrotthaufen eindringen kann. Die Wehren versuchen den Brand sowohl vom Boden als auch aus der Luft zu löschen.

Nicht der erste Großbrand auf dem Recyclinghof

Im Einsatz sind derzeit die vier Wehren der Gemeinde Lensahn als auch die Feuerwehr Oldenburg. Beide Wehren sind mit einer Drehleiter vor Ort. Als Reserve wurde zudem die Feuerwehr Neustadt nachalamiert.

Das Feuer weckt Erinnerungen an den Großbrand auf demselben Recyclinghof im August 2018. Damals geriet durch elektrische Entladungen ein Metallhaufen in Brand, und schließlich brannten 200 Tonnen Eisenschrott. Und auch im vergangenen Jahr ist erneut ein Feuer in einem Schrotthaufen ausgebrochen.