Stundenlanger Einsatz

Es ist nicht der erste Brand auf dem Recyclinghof in Lensahn: Am Donnerstag, 15. Juni, brannte es dort erneut. Die Ursache ist noch unklar.

Schon von Weitem war eine riesige Rauchwolke zu erkennen: Auf dem Recyclinghof Milon in Lensahn hat es am Donnerstag gebrannt. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei dauerte bis in die Nacht. Mit Bildergalerie und Video.

Jule Arista Runde und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket