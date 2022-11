﻿Rettungsversuch scheiterte: Zwei Hunde sterben bei Feuer in Göhl

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Göhl ist der Bewohner leicht verletzt worden. Der Mann hatte noch versucht, seine beiden Hunde aus dem brennenden Gebäude zu retten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Göhl. Großfeuer am Dienstagnachmittag in der Edisonstraße in Göhl: In einer Doppelhaushälfte ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Erdgeschoss gekommen. Nach Angaben der Polizeipressestelle bemerkte der Bewohner das Feuer, als er nach Hause kam. Er versuchte noch, seine beiden Hunde zu retten, doch für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Bei dem Versuch sie aus dem brennenden Gebäude zu holen, verletzte sich der Mann laut Polizei leicht. Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar.