Schwärme von Rapskäfern fallen dieser Tage in Grömitz ein. Je nach Wind sind es mal mehr, mal weniger. Was sie antreibt und wie sich das Problem löst.

Grömitz. Am Strand von Grömitz zu liegen, war in diesen Tagen kein Vergnügen. Denn die Urlauber und Badegäste mussten sich den Strand mit Millionen von kleinen schwarzen Käfern teilen. In Schwärmen fielen sie am Mittwoch, 28. Juni, über Menschen, Sand und Strandkörbe her, um am Tag darauf nur noch vereinzelt aufzutreten. Was sich wiederum schnell ändern kann.