﻿Wieder Feuer in Grömitz: Wohnwagen und zwei Autos ausgebrannt

Es ist das dritte Feuer in nur vier Wochen im Gärtnerstieg in Grömitz. In der Nacht zum Donnerstag nun mit verheerenden Folgen: Ein Wohnwagen und zwei Autos brannten unter einem Carport. Die Polizei ermittelt.

Grömitz. Keine Ruhe im Gärtnerstieg. Am Ende der Sackgasse brennt es bereits zum dritten Mal in nur vier Wochen. Und dieses Mal so richtig. Ein Carport, zwei Autos und ein Wohnwagen stehen in Flammen. Die Anwohner sind geschockt. Treibt ein Brandstifter sein Unwesen in Grömitz? Die Polizei ermittelt.

Es ist kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Donnerstag. Wieder ein Carportbrand, wieder in der Straße Gärtnerstieg. Dichter Rauch steigt in den Grömitzer Nachthimmel. „Das Carport brannte in voller Ausdehnung“, sagte der stellvertretende Gemeindewehrführer Finn Hennings. Auch die darunter befindlichen zwei Autos und der Wohnwagen waren bereits in Brand geraten. Durch den böigen Ostwind konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass bereits Fenster im angrenzenden Wintergarten geborsten waren.

Benzin läuft aus einem Pkw

Aufgrund der Größe des Feuers ließ Hennings schnell den Alarm erhöhen. Weitere Feuerwehren der Gemeinde Grömitz eilten zum Einsatzort. 53 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. „Probleme machte uns der eine Pkw, da dort der Benzintank sich auflöste und Benzin auslief“, sagte Hennings. Mehrere Atemschutztrupps konnten das Feuer dann letztendlich schnell unter Kontrolle bringen. Vom Carport, den zwei Autos und dem Wohnwagen waren nach den Löscharbeiten fast nicht mehr zu erkennen. „Wir haben mit Schaum die letzten Glutnester gelöscht, da das weitere Löschmaßnahmen durch das einsturzgefährdete Carport nicht mehr möglich waren“, sagte Finn Hennings.

Brandstifter am Werk?

Bereits vor vier Wochen brannte es innerhalb von nur fünf Tagen im Gärtnerstieg. Am Ende der Sackgasse brannten jeweils zwei Carports, in dieser Nacht nun wieder an der gleichen Stelle wie beim zweiten Feuer vor vier Wochen. Die Polizei hat noch in der Brandnacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Anwohner in der Straße sind mit den Nerven am Ende. Eine direkte Nachbarin, deren Name nicht genannt werden soll, war fassungslos. „Ich habe keine Ahnung was sowas soll, das ist einfach nur krank“, sagte die sichtlich wütende Frau. Die Feuerwehr kontrollierte unterdessen mit einer Wärmebildkamera, ob sich noch irgendwo Glutnester befanden. Nach mehr als zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren der Gemeinde Grömitz beendet. Für die Anwohner der Straße Gärtnerstieg bleibt unterdessen nur die Angst ob es weitere Feuer geben wird.