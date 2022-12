Streit in Gronenberg: Mann wird mit Auto angefahren und verletzt

Scharbeutz. Mit einem Auto hat ein 24-Jähriger den zwischenzeitlichen Freund (21) seiner Partnerin angefahren und verletzt. Zuvor waren die Männer aneinandergeraten. Alkohol und Drogen spielten nach Auskunft der Polizei keine Rolle.

Die Männer trafen demnach in der Nacht zum ersten Weihnachtstag im kleinen Ort Gronenberg in der Gemeinde Scharbeutz aufeinander, als der 24-Jährige aus Geschendorf seine Partnerin (20) bei einer Party in der Dorfstraße absetzte. Als der Mann wieder zurück in seinem Auto war, hielt der 21-Jährige aus Scharbeutz neben ihm. Aus den Fahrzeugen heraus unterhielten sie sich. Dabei stellten sie fest, dass sie sich kennen.

Gronenberg: Erst schlug der 21-Jährige gegen die Windschutzscheibe, dann fuhr ihn der 24-Jährige an

„Der Scharbeutzer stieg aus seinem Fahrzeug aus und zeigte sich angriffslustig gegenüber dem Gleschendorfer“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Polizei schlug er mit dem Ellenbogen gegen die Windschutzscheibe des Audis und beschädigte diese.

Um sich aus der Situation zu befreien, gab der Gleschendorfer Gas und fuhr los. Dabei klemmte er den Angreifer zwischen seinem Fahrzeug und einer Grundstücksmauer ein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten schließlich ins Krankenhaus.

Der Mann aus Gleschendorf fuhr demnach – ohne sich um den Verletzten zu kümmern – weg. Die Polizei traf ihn später in der Wohnung seiner Freundin in Pönitz an. Er bestätigte den Sachverhalt.

Die Polizisten stellten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung aus. In einem Strafverfahren werden sich die beiden Streithähne nun diesbezüglich verantworten müssen.