﻿Hansa-Park nennt erste Details: 2024 gibt es mindestens zwei neue Attraktionen

Sierksdorf. Die Saison 2023 im Hansa-Park nähert sich dem Ende. Der letzte Öffnungstag ist der 29. Oktober. Dann folgt eine fünfmonatige Winterpause. In dieser Zeit sollen neue Attraktionen aufgebaut werden. Nun haben die Betreiber erste Details zu zwei Neuheiten veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach soll auf Roanoke Island ein Adventure Trail entstehen. Dieser Abenteuer-Pfad, mit bislang noch unbekannten Elementen, wird den Namen „Lost Trails of Roanoke“ tragen und sich zwischen den Bereichen Beautiful Britain und New Lübeck befinden – also etwa da, wo einmal der Fliegende Hai stand. Vorbild für den Adventure Trail ist eine verlorene Kolonie, welche 1587 auf einer Insel vor der Ostküste Amerikas gegründet wurde. Es heißt, dass es die erste feste englische Siedlung gewesen wäre, wenn die Siedler nicht plötzlich aus unbekannten Gründen verschwunden wären. Die Kolonie auf der Insel Roanoke gilt als großes Geheimnis. Zwar gibt es Hinweise auf mögliche Ursachen, aber keine genauen Belege für die Geschehnisse.

Der Hansa-Park hält sich bedeckt

Die echte Insel Roanoke befindet sich vor dem Bundesstaat North Carolina. Auf ihr stehen ein Campingplatz, Liegeplätze für Boote, ein Trampolin-Park sowie Restaurants und sogar ein kleiner Flughafen. Was genau es auf der Insel im Hansa-Park geben wird, ist offen. Annika Ulrich vom Marketing-Team des Unternehmens hält sich bedeckt und will keinerlei Einzelheiten verraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Ankündigung des Parks heißt es geheimnisvoll: „Wenngleich sich um das Verschwinden viele Legenden und Erzählungen ranken, so wissen wir dennoch eines ganz sicher: Ausgebaute Routen und ebene Wege gab es zu der Zeit dort nicht. Stattdessen gab es Trails, die genutzt wurden oder auch erst entstanden.“ Und genau diese seien für jeden, der dort unterwegs war, zum Abenteuer geworden und dienen jetzt als Inspiration für den neuen Adventure Trail. Mithilfe von verschiedenen gestalterischen Elementen sollen die Herausforderungen von damals lebendig werden.

Der Adventure Trail im Phantasialand. © Quelle: Phantasialand

So sieht ein Adventure Trail aus

Wie ein Adventure Trail aussehen kann, wissen Besucher vom Phantasialand in Nordrhein-Westfalen. Die Attraktion mit dem Namen „Deep in Africa“ sorgt seit 2022 für Begeisterung. Gäste können ins Reich der Schwarzen Mamba abtauchen und erleben eine Tour durch den Dschungel. Sie müssen über wackelige Brücken balancieren, raue Felsen erklimmen, über Baumstämme klettern und Seile zum Fortbewegen nutzen. Dabei dröhnen Achterbahnen vorbei und Wasser sorgt für Nervenkitzel.

Neu sein in der Saison 2024 im Hansa-Park wird auch das Café Rosa unweit vom Holstentor-Nachbau – dem Eingangsbereich. Vorbild ist ein ehemaliges Café im schwedischen Visby. Die Farbe Rosa spielt dabei eine herausragende Rolle: Mit rosafarbenen Kristall- und Kronleuchtern, rosafarbener Wand- und Türgestaltung, rosafarbenen Deko-Elementen, mit einer rosafarbenen Flower Wall und rosafarbenen Speisen, serviert auf rosafarbenem Geschirr, soll der Besuch ein Hingucker werden.

Der Aufbau des Cafés hat übrigens bereits begonnen. Hinter der Fassade des Alten Gasthofs und der Stadtmauer von Visby (Nachbauten und Teil des Themenbereichs Hanse in Europa) ist am Donnerstag das Geräusch einer Motorsäge zu hören. Sehen kann man indes nichts. Die Fenster sind verdeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis die beiden Neuheiten fertig sind, wird es einige Monate dauern. Doch noch läuft ja die Saison 2023. Und eben diese hat in den kommenden Wochen einige Highlights zu bieten. Am 6. und 7. Oktober lädt der Park zur „Zeit der Schattenwesen“. Dabei steht das Gruseln im Fokus. Vom 14. bis 29. Oktober steigt zudem der „Herbstzauber am Meer“. Dann werden die Themenwelten im Freizeitpark mit unzähligen Lichtern bestückt. Auch gibt es eine Lichter-Parade sowie Walking Acts in leuchtenden Kostümen.

KN