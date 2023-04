﻿Hansa-Park in Sierksdorf: So lief der erste Tag der neuen Saison

Kärnan, Highlander, Novgorod, Nessie – diese Fahrgeschäfte sind allen Hansa-Park-Fans ein Begriff. Nun sind sie wieder in Bewegung. Der Freizeitpark in Sierksdorf ist in die Saison 2023 gestartet. So bunt und fröhlich war der erste Tag.

Sierksdorf. Diesen Tag hatten sich Freizeitpark-Fans schon lange rot in ihrem Kalender markiert: An Gründonnerstag, 6. April 2023, startet der Hansa-Park in Sierksdorf in die neue Saison. Tickets und Jahreskarten gezückt, standen die ersten Achterbahn-Liebhaber dann auch schon Stunden vor der offiziellen Öffnung um 10 Uhr vor dem Nachbau des Holstentores.

Um 9.30 Uhr hatten die Verantwortlichen ein Einsehen und öffneten die Tore, belohnten die geduldig Wartenden auf diese Weise mit knapp 30 zusätzlichen Minuten Freizeitpark-Spaß. Zu den ersten Besuchern in der Schlange gehörte Nils Burmeister aus Eutin. Für den 37-Jährigen, Leiter des Ha-Pa-Forums, eine Selbstverständlichkeit. „Der erste Tag ist mit der spannendste Tag der Saison“, erklärte er. Auch wenn es keine großen Neuerungen gebe, sei es immer aufregend, live zu sehen, was in der Winterpause alles passiert sei, sagte er.

Hansa-Park: Neues Karussell kommt im Laufe der Saison

Eine der ersten Erkenntnisse: Der Riesen-Strandkorb, der jahrelang am Eingangsbereich stand, ist weg. „Nun ist der Blick frei auf unser neues Carrousel Baltique“, sagte Annika Ulrich, Marketingleiterin des Hansa-Parks. Noch steht das Karussell zwar nicht, aber es soll im Laufe der Saison aufgebaut werden.

Das traditionelle Jahrmarktkarussell drehte wenige Meter weiter schon seine Runden. Hoch zu Ross saß Lilli Eschbach. Fröhlich winkte das Mädchen seiner Mutter Vanessa zu, die sich mit der Tochter frühmorgens aus dem Landkreis Stade auf den Weg gemacht hatte, um pünktlich zur Eröffnung dabei zu sein. „Der Heidepark in Soltau wäre zwar näher dran“, sagte sie, aber im Hansa-Park gebe es einfach mehr Fahrgeschäfte, die die Sechsjährige schon nutzen dürfe. „Deshalb versuchen wir, in den Ferien auch immer hier vorbeizukommen“, berichtete die Mutter. Lilli galoppierte indes weiter im Kreis – fröhliche Überbrückung der Zeit, bis die Freunde endlich auch im Park eintreffen.

Der Schwur des Kärnan ist ein Besuchermagnet

Nicht nur bei Lilli war Geduld gefragt, Schlange stehen gehörte (nicht nur) am Eröffnungstag an fast allen Fahrgeschäften schon davor. „Die ersten Besucher standen morgens um 5 vor dem Tor, um ja die ersten zu sein“, berichtete Annika Ulrich. Kaum öffneten die Kassen, stürmten die überwiegend jungen Freizeitpark-Fans davon – geradewegs Richtung Kärnan. Eine von Europas höchsten Achterbahnen ist auch acht Jahre nach der Einweihung immer noch ein absoluter Besuchermagnet – und Standard-Antwort auf die Frage nach dem Lieblingsfahrgeschäft.

Majandra Krüger bildete da keine Ausnahmen. Unbedingt wolle sie noch mit der Achterbahn fahren, kündigte die Elfjährige an. An ihrer Seite: Vater Falk, den sie dazu nicht überreden musste. „Mein Liebling ist zwar Nessie, weil sie einfach Kult ist, aber eine Kärnan-Fahrt gehört immer zu einem Besuch dazu“, sagte der 39-Jährige. Und diese Hansa-Park-Besuche sind keine Seltenheit bei den Jahreskartenbesitzern. Zehnmal im Jahr sei er schon hier, erklärte Krüger, seine Tochter sogar noch öfter.

Hansa-Park: Fans nehmen Urlaub für den Eröffnungstag

Auch seine Freundin Natalie Sevke (20) und ihr Vater Axel Sevke (46) sind riesige Hansa-Park-Fans: „Natürlich nehme ich mir Urlaub für den Eröffnungstag“, erklärte der Neustädter. Nach den Wintermonaten sei er schließlich auf Entzug. „Außerdem sind wir gespannt, was sich so verändert hat, zum Beispiel die Warteschlange am Wellenreiter“, sagte Falk Krüger. Und so nahmen sie sich die Zeit, durch den Park zu schlendern, anstatt sich sofort in die nächste Schlange zu reihen. Vom Floß am Schlange-von-Midgard-Teich aus beobachtete das Vierer-Gespann die letzten Testfahrten der Kärnan-Achterbahn, ehe dann gegen 10.40 Uhr die ersten Besucher mitsausen durften.

Gerüchte um neues Riesen-Fahrgeschäft

Die Schlange am Eingangsbereich war zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich geschrumpft, umso größer der Andrang an den Fahrgeschäften. „Als die Flucht von Novgorod neu war, habe ich mal sehr lange gewartet“, erinnerte sich Nils Burmeister, mittlerweile würde er sich aber nicht länger anstellen als eineinhalb Stunden. „Mit netten Leuten kommt einem die Zeit auch gar nicht so lange vor“, erklärte er, das sei ein weiterer Vorteil der zahlreichen Fan-Gruppen wie eben des Ha-Pa-Forums. In den Schlangen würde dann über Fahrgeschäfte diskutiert und spekuliert, was sich die Park-Verantwortlichen wohl als Nächstes ausdenken. „Gerüchte, dass wieder ’was richtig Großes in der Planung ist, gibt es ja schon länger, aber noch weiß niemand ’was Konkretes“, sagte er. In vier Jahren, 2027, feiert der Hansa-Park in Sierksdorf sein 50-jähriges Bestehen. „Ich denke, schon in zwei Jahren wissen wir mehr“, sagte Burmeister, bevor er sich in die Nessie-Schlange reihte: „Kindheitserinnerung“.