Der Hansa-Park in Sierksdorf hat ein neues Siegel für Nachhaltigkeit erhalten. Grund genug einmal nachzufragen, wie nachhaltig der Park an der Ostsee eigentlich ist. Im Interview spricht Tim Neben von der Parkaufsicht über Photovoltaikanlagen, Attraktionen, die ohne Strom auskommen und ein geheimes Großprojekt.

Sierksdorf. Vergnügte Kinderschreie, rasende Achterbahnen und das Platschen der Wildwasserbahn: So manch einem kommt das in den Sinn, wenn er den Namen Hansa-Park hört. Erinnerungen werden wach an liebevoll gestaltete Welten und spektakuläre Attraktionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch ein Freizeitpark muss sich den Themen der Zeit stellen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Energiekrise lautet eines der wichtigsten Anliegen: Wie werde ich nachhaltig? Im LN-Interview erklärt Tim Neben von der Parkaufsicht, welche Strategien der Hansa-Park dafür hat.

Herr Neben, die Sommersaison im Hansa-Park ist in vollem Gange. Wie läuft es denn so?

Unsere Gäste sind begeistert und wir sind begeistert über den bisherigen Saisonverlauf. Das ist das Wichtigste für uns, denn dann kommen unsere Gäste auch wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sind heute nicht nur hier, um über Achterbahn zu reden. Wir wollen den Hansa-Park einmal aus einer anderen Perspektive beleuchten: Was bedeutet für einen Freizeitpark wie den Hansa-Park eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und wie wird sie umgesetzt?

Für uns ist ganz klar, dass Ökonomie, Freizeitspaß und Ökologie keine Gegensätze sind, sondern dass man alles zusammen umsetzen kann. Um unseren Fußabdruck möglichst gering zu halten, ist das ein fortwährender Prozess in allen Abteilungen. Ein Prozess, der sich stets weiterentwickelt. Gründächer, Photovoltaikanlagen, Energierückgewinnungssysteme, der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung sowie ein regionaler Einkauf sind für uns ganz viele Bereiche, wo wir das Thema Nachhaltigkeit angehen und bearbeiten.

„Für uns ist ganz klar, dass Ökonomie, Freizeitspaß und Ökologie keine Gegensätze sind“, sagt Tim Neben, der unter anderem in der Parkaufsicht arbeitet. © Quelle: Jule Arista Runde

Hansa-Park hat eine eigene Photovoltaikanlage

Auf welche Energiequellen ist der Hansa-Park angewiesen?

Die wichtigste Energiequelle ist der Strom. Wir haben eine eigene Photovoltaikanlage, deren gewonnene Energie wir zu 100 Prozent im Park einsetzen und zahlreiche Wärmerückgewinnungsmaßnahmen. Natürlich haben wir auch ganz andere Energiequellen, zum Beispiel haben wir viele Mitmach-Attraktionen für unsere Gäste, wo die Muskelkraft der Gäste entscheidend ist, und dort der Energieträger des Vergnügens ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei welcher Attraktion kann ich denn helfen, nachhaltig zu sein?

Wir haben zum Beispiel unser Hüpfkissen, wo man selber die Muskelkraft einsetzten muss, um darauf Spaß zu haben oder verschiedene Spielplätze. Daneben gibt es auch unseren Hochseilgarten, wo man durch die Baumwipfel herumklettern muss. Ein Klettervergnügen zu 100 Prozent durch Muskelkraft, ohne elektrische Energie.

Der Hochseilgarten „Navajo-Trail“ braucht keinen Strom. Besucher haben nur mit Muskelkraft Spaß an der Attraktion im Hansa-Park. © Quelle: Jule Arista Runde

Achterbahnen spielen beim Stromverbrauch nicht die größte Rolle

Wie unterschiedlich ist denn eigentlich der Energie- oder auch Stromverbrauch von verschiedenen Achterbahnen?

Achterbahnen und ganz allgemein die Fahrattraktionen spielen beim Stromverbrauch tatsächlich nicht die größte Rolle. Denn bei den Attraktionen ist es ja so, dass wir dort immer nur für die jeweilige Fahrt punktuell den Strom benötigen. Das ist keine Dauerlast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Flucht von Novgorod“ ist eine der beliebtesten Attraktionen im Freizeitpark. © Quelle: HANSA-PARK

Wo kommt das Fleisch her und wie steht es um vegane und vegetarische Alternativen?

Wir legen den Schwerpunkt im Einkauf auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Das ergibt nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn, weil Transportwege dann kürzer sind. Unser Fleisch für die Burger kommt zum größten Teil aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Daneben bieten wir auch vegetarische und vegane Alternativen an, die nicht nur Vegetariern und Veganern schmecken. Ich kann sie allen ans Herz legen.

Zukunftspläne des Hansa-Parks und ein geheimes „Großprojekt“

Jüngst ist der Hansa-Park erneut mit einem Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Was soll denn in Sachen Nachhaltigkeit künftig noch im Park passieren?

Wir sind auf sehr vielen Gebieten gleichzeitig unterwegs und machen überall Fortschritte, auch wenn sie manchmal nur klein sind. Aber sehr viele kleine Schritte summieren sich dann eben auch in der Wirkung, sodass wir eine große Wirkung hier bei uns erzielen. Darüber hinaus haben wir noch ein Großprojekt in Planung, über welches ich jetzt noch gar nicht so viel reden möchte. Dort wird das Thema Nachhaltigkeit auch einen ganz, ganz, ganz großen Schwerpunkt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Jule Arista Runde