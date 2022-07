Tödlicher Unfall am Freitagmittag zwischen Hansühn und Schönwalde. Der Fahrer eines Trikes starb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unglück kam.

Hansühn. Schwerer Unfall zwischen Hansühn und Schönwalde am Freitagmittag (29. Juli). Auf der Landstraße von Hansühn nach Schönwalde verunglückten der Fahrer und seine Beifahrerin mit einem Trike plus Wohnanhänger. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Trike kommt von der Straße ab