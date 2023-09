Das ist doch mal ein besonderer Platz für ein sauberes Geschäft: Auf dem Graswarder in Heiligenhafen arbeitet jetzt eine neu installierte Toilettenanlage. Das autarke Klo entlastet die Gärten der Anwohner.

Heiligenhafen. Da steht der Ausflügler am Ende des Graswarders in Heiligenhafen, blickt in die Ferne auf die Fehmarnsundbrücke, beobachtet im Naturschutzgebiet die Vogelwelt, die Kühe beim Grasen. Als ihn plötzlich ein dringendes Bedürfnis überkommt. Doch ein Problem ist das inzwischen nicht mehr: Denn die letzte Toilette vor Fehmarn kann jetzt – zudem komplett autark – Abhilfe schaffen. Bisher stand das nächste öffentliche WC zweieinhalb Kilometer entfernt am Seebrückenvorplatz.