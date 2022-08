﻿„Honey Lake Sessions“ in Honigsee: Weltmusik im Obstgarten

Die zweite Ausgabe der „Honey Lake Sessions“ im idyllischen Obstgarten auf dem Hof an der Rönner Straße begeisterte am Freitagabend rund 250 Gäste. Auf dem Programm: gemütliches Flair und erlesene Musik-Acts. Am Sonnabend geht es weiter.

Honigsee. „Als ich vor zwei Jahren hier war, dachte ich: Paradise. Hier möchte ich mit meiner Band spielen“, erzählt Silvan Strauss den rund 250 Gästen, die am Freitagabend in den Obstgarten an der Rönner Straße in Honigsee gekommen sind. Nun sitzt Strauss tatsächlich bei der zweiten offiziellen Ausgabe der „Honey Lake Sessions“ auf dem Schemel vor seinem Schlagzeug. Sogar auf der Bühne stehen zwei Bäume. Mehr Idylle geht nicht.

Wie ernst es Strauss damit war, hier in Honigsee spielen zu wollen, zeigt die Tatsache, dass er mit seiner Band Toytoy am Vortag noch in München gastierte. Der Reisetag ist den Hamburgern um Strauss, Alex Eckert (Gitarre), Daniel Stritzke (Bass) und Samuel Wootton (Perkussion) aber nicht anzumerken.

Was dem (fast) reinweg instrumentalen Electro-Nu-Jazz des Vierers hingegen anzumerken ist, das ist der Einfluss von Frank Zappa. Zusätzlich bedient sich das Quartett munter an Soul und Hip-Hop. Ebenso hält Funk im neuen Stück „Tahin“ samt Basssolo Einzug. Das von Flo Mega geschriebene „Back To The Fusion“ groovt abermals fett – und beim Daft-Punk-Medley ernten Toytoy gar Szenenapplaus.

Anschließend ist Zeit für einen Gartenrundgang in Honigsee. Bei einem prickelnden Summer Ale gibt Veranstalter Julian Hölscher Einblicke in die Entstehungsgeschichte der „Honey Lake Sessions“: „Der Garten gehört zum Hof meines Schwiegervaters. Wir waren uns schnell einig, das kleine Festival auf die Beine zu stellen.“

Am Vortag noch in München, am Freitag in Honigsee: die Hamburger Band Toytoy. © Quelle: Marco Ehrhardt

Vor zwei Jahren fand unter Beachtung der Corona-Regeln ein Testlauf ausschließlich mit Familie und Freunden statt – bei dem auch Musiker Silvan Strauss anwesend war und sich begeistert zeigte. In der nun abendlichen, verwunschenen Atmosphäre des aktuellen Festivals leuchten etliche kleine Lichter, die Jüngsten liefern sich eine Schlacht im Heu, und die angebotenen Falafel duften äußerst verlockend.

Jenes entspannte Flair strahlt auch der Sound von Aline Frazão und Band aus. Die angolanische Singer-Songwriterin singt in der Sprache ihrer langjährigen Wahlheimat Portugal. Musikalisch vermengt sie die Einflüsse der Orte, die sie bereiste und bewohnte. Etwa traditionelle Klänge aus Kap Verde oder Brasilien. Kurzum Weltmusik mit Folk-Charakter.

Songs wie „Batuku“ lassen beim Lauschen geradezu im Heuballen versinken. Das poetische Liebeslied „Kwanza Sul“ zupft sie solo auf der Gitarre, wirkt so zart wie zerbrechlich. Fast schüchtern bedankt sie sich nach dem Beifall: „Obrigado!“

Einhellige Zustimmung erhält Frazão zudem für ihre Überzeugung, dass Musik die Brücken zwischen den Menschen einreißt – egal, woher sie kommen. Die Gäste applaudieren anhaltend. Mit dieser Botschaft dürfen die „Honey Lake Sessions“ im nächsten Jahr weitergehen.

Mit mehr Musik gehen die „Honey Lake Sessions“ schon dieses Jahr weiter. Der Sonnabend, 6. August, steht ab 19 Uhr mit Christoph Pepe Auer und Chelsea Carmichael erst im Zeichen des Jazz, bevor das zehnköpfige Brass’n’Beats-Kollektiv Footprint Project die Bühne entert. Den Abschluss bildet der Sonntag mit Maika, Reema und Conic Tronic.

„Honey Lake Sessions“, Rönner Straße 22, 24211 Honigsee

Thorben Bull