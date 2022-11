﻿Kampf gegen die Fehmarnbelt-Querung: Warum die Tunnel-Gegner nicht aufgeben

Die nächsten Treffen der Runden Tische

Die Mitglieder vom Runden Tisch Nord/Mitte (Altenkrempe bis Fehmarn) kommen am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr im Bildungs- und Kulturzentrum in Oldenburg (Göhler Straße 56) zusammen. Die Mitglieder vom Runden Tisch Süd (Lübeck bis Neustadt in Holstein) treffen sich am Donnerstag, 10. November, um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hemmelsdorf (Seestraße 5). Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.rundetische-fbq.de.