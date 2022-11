Sportvereine geehrt: Volltreffer für Clubs in Schleswig-Holstein

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther hat den Ehrenamtlichen im Sport für ihren großen und unverzichtbaren Einsatz gedankt. „Sie engagieren sich jeden Tag aufs Neue für Ihre Vereine und den Sport und begeistern die Menschen zum Mitmachen“, sagte er am Dienstag in Kiel zur Ehrung von 17 Traditionsvereinen.

Gemeinsam mit Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack und dem Präsidenten des Landessportverbandes, Hans-Jakob Tiessen, überreichte Günther Ehrenurkunden zum 100-jährigen beziehungsweise 125-jährigen Vereinsbestehen.

Sportvereine aus Schleswig-Holstein: „Mit Leidenschaft und hohem Engagement“

„Ihre Vereine stärken unsere Gemeinschaft. Ich danke den vielen Frauen und Männern, die sich im Vorstand engagieren, Betreuerinnen oder Übungsleiter sind und die in vielen anderen Funktionen die Vereine aktiv und lebendig erhalten“, so der Ministerpräsident weiter.

Ministerpräsident Daniel Günther (links) zeichnet die 17 Traditions-Sportvereine aus. © Quelle: Frank Peter

Die Corona-Pandemie habe die Gesellschaft auf eine harte Probe gestellt und für lange Zeit auch das Vereinsleben zum Erliegen gebracht. „Auch in dieser extrem schwierigen Situation haben Sie mit Leidenschaft und hohem Engagement angepackt.“ Nun gelte es, verlorene Mitglieder zurück in die Vereine zu holen und neue Sportbegeisterte zu gewinnen.

Sportvereine in Schleswig-Holstein erhalten Geld

Wichtig sei es daher jetzt, die Sportvereine wieder stärker ins Rampenlicht zu bringen. Günther: „Ich bin sehr stolz, Sie heute für Ihre herausragende Arbeit auszuzeichnen.“

Diese Vereine wurden geehrt Ausgezeichnet wurden für 100 Jahre: Reit- und Fahrverein Hohenwestedt und Umgebung, Turn- und Sportverein Sterup, Reit- und Fahrverein Amt Wasbek, Reit- und Fahrschule für Kellinghusen, Reit- und Fahrverein Trittau und Umgebung von 1922, Turn- und Spielverein Aukrug von 1922, Turn- und Sportverein Rieseby von 1922, Turn- und Sportverein Wakendorf-Götzberg, Lachswehr Wasserfahrer Lübeck, Turn- und Sportverein Wiemersdorf, Sportzentrum Ohrstedt, Westerrönfelder SV Holstein von 1922, Sportverein Boostedt von 1922, Raisdorfer TSV von 1922, Sportangelverein Rellau. Ausgezeichnet wurden für 125 Jahre: Lola Sportschützen Kyffhäuser-Kameradschaft Hohenlockstedt von 1897, Meldorfer Seglerverein.

Innenministerin Sütterlin-Waack übergab Gutscheine im Wert von 300 Euro für die Jugendarbeit. „Ich freue mich, dass wir so viele Vereine auszeichnen können, die auf eine lange Geschichte und auf eine lange Tradition zurückblicken können.“ Die Vereine hätten so manche Krise überstanden. „Dies war nur möglich, weil es schon immer viele begeisterungsfähige Menschen gab und glücklicherweise auch weiter gibt, die sich ehrenamtlich und mit ganzem Herzen um ihren Verein kümmern und sich für ihn einsetzen. Diesen Menschen können wir nur immer wieder unseren Dank aussprechen. Denn ohne sie geht es einfach nicht.“

LSV-Präsident Tiessen ergänzte: „Nach wie vor bieten die Vereine in den über 1000 Kommunen unseres Landes vielen Menschen Bindung, Halt und Gemeinschaft.“ Sport sei in den Gemeinden oftmals einer der letzten Orte, in denen Alt und Jung, Starke und Schwächere gemeinsam eine soziale Heimat fänden. „Das gilt ganz besonders in dieser gegenwärtig so herausfordernden Zeit.“