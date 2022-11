﻿Wieder Feuer auf Recyclinghof Lensahn: Dritter Feuerwehreinsatz in drei Wochen

Schon wieder Feuer auf dem Recyclinghof in Lensahn: Bereits zum dritten Mal in drei Wochen musste die Feuerwehr Lensahn am Sonntagmorgen auf dem Gelände anrücken, um ein Feuer in einem Komposthaufen zu löschen.

