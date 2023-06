﻿Feuer auf Campingplatz in Lenste: Wohnwagen und Vorbau abgebrannt

Einsatz

Atemschutztrupps löschten das Feuer auf dem Campingplatz in Lenste, ein Wohnwagen war in Brand geraten.

Großeinsatz der Feuerwehren in der Gemeinde Grömitz am Dienstagabend: Auf einem Campingplatz in Lenste brannte ein Wohnwagen samt einem massiven Vorbau. Die Besitzer kamen mit dem Schrecken davon.

