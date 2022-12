﻿Hat ein Wolf sechs Schafe in Löptin gerissen?

In Löptin sind sechs Schafe offenbar von einem Wolf gerissen worden, sagt der Nutztierhalter. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) mag dieses nicht bestätigen. Warum ist ein Riss so schwer nachzuweisen?

Hat ein Wolf in Löptin Anfang Oktober sechs Schafe gerissen?

Löptin. Anfang Oktober soll es in Löptin zu Wolfsrissen gekommen sein. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren sechs Schafe von einem Hof in Kührsdorf, die in Löptin auf einer Koppel standen, umgekommen.

Dass seine Tiere ernsthaft bedroht seien, hatte der Landwirt, der anonym bleiben möchte, nicht geglaubt – bis innerhalb von einer Woche von seinen acht Schafen nur noch zwei am Leben waren. Einen schützenden Elektrozaun hatte der Kührsdorfer Landwirt nicht.

Laut des herbeigerufenen Rissgutachters soll es sich eindeutig um einen Wolf gehandelt haben. „Bei einem späteren Telefonat wurde uns mitgeteilt, dass der Vorfall wegen des fehlenden DNA-Nachweises nicht offiziell als Wolfsriss gelte“, erzählt der Landwirt. „Der Wolfsriss darf dafür nicht älter als sechs Stunden sein. Wir haben die Tiere aber viel später entdeckt.“

War es ein Wolf in Löptin?

„Der Rissgutachter hat ganz sicher nicht gesagt, dass es ein Wolf war. Um das zu klären, laufen ja jeweils sehr aufwendige Untersuchungen zur Genetik am Senckenberg-Institut und eines Tierkörpers im Landeslabor in Neumünster“, sagt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR).

Wolfsspuren können nur sicher im Schnee von Hundespuren unterschieden werden – ein Wolf läuft konzentrierter und tritt mit den Hinterläufen in die Abdrücke der Vorderläufe, um Energie zu sparen. Hunde laufen in der Regel mehr links und rechts. © Quelle: Signe Hoppe

Claus-Henrick Estorff, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Plön, bestätigt die Schwierigkeit, einen Riss optisch – eindeutig als vom Wolf verursacht – zu identifizieren. „Wenn ein totes Tier in der Landschaft liegt, dann gibt es jede Menge Nachnutzer mit vier Läufen oder zwei Flügeln. Und dann findet man nicht mehr viel.“

Ob die Schafe in Löptin gerissen wurden, sei hier die Frage, so Estorff, der auch als Wolfsbetreuer des Landes arbeitet. Er erinnert einen Fall, bei dem die Schafe durch Krankheit und Hunger eingegangen seien. „Die Schafe in Löptin sind auf alle Fälle genutzt worden. Aber ein Riss muss eindeutig nachweisbar sein. Vermuten kann man viel.“

Der Kührsdorfer Landwirt berichtet weiter von gehetzten Weidetieren in diesem Gebiet, was auf einen Wolf hinweisen könnte. Diese Vorfälle wurden dem LLUR nicht gemeldet. Sichtmeldungen im Kreis seien allesamt unbestätigt.

Hausschafen sind für den Wolf ungewöhnlich wehrloser Beutetiere, denn sie haben keine funktionierende Flucht- oder Verteidigungsstrategie. Dies kann beim Wolf ein Jagd- und Tötungsverhalten auf mehrere Tiere auslösen. Wie auch beim Hund. © Quelle: Signe Hoppe

Nachweis einer Wölfin

"Sichtungen ohne Belege wie ein Foto oder Video gelten als keine gesicherter Nachweise, dass es sich auch tatsächlich um einen Wolf handelt. Bisher gibt es nur Nachweise einer einzelnen Wolfsfähe im Kreis Plön", erläutert Schmidt auf Nachfrage.

Estorff erklärt: "Tiere über weiter Strecken zu hetzen, das schafft nur ein Wolfsrudel. Einem einzelnen Wolf ist das kaum möglich." Das so viele Schafe in Löptin zu Tode gekommen seien, könne an Hetze durch einen Hund gelegen haben.

Der Wolf muss draußen bleiben: Ein Wolfsschutzzaun von 1,20 Meter Höhe mit fünf Stromlitzen oder ein stromführender Netzzaun soll Schafe schützen. © Quelle: Signe Hoppe (hop)

Weidetierhalter sollten ihre Tiere in jedem Fall durch wolfsabweisende Zäunung schützen, so der Sprecher des LLUR. „In einem Wolfspräventionsgebiet (WPG) werden die Kosten für diese Zäune zudem übernommen.“

Wolfsriss unterscheidet sich vom Hunderiss

In Wolfspräventionsgebieten wie dem Nachbarkreis Segeberg sind Tierhalter ausgleichsberechtigt, wenn die Tiere durch Herdenschutzmaßnahmen nach Vorgabe des Landes geschützt sind und trotzdem gerissen werden.

Auch Hunde können für Risse und Hetze verantwortlich sein. Ein Wolfsriss unterscheide sich jedoch eindeutig von einem Hunderiss, sagt Estorff. „Ein Wolf öffnet die Bauchhöhle und geht an die Innereien bis auf den Pansen, der liegt in aller Regel daneben. Kolkrabe, Fuchs und Hund würden so etwas mitnehmen. Hunde fressen meisten die Keulenenden an.“

Wann würde der Kreis Plön zu einem WPG werden? Laut des LLUR kann ein WPG bei bestätigten residenten Einzeltieren ausgewiesen werden. „Das Individuum muss mindestens sechs Monate in einem Gebiet nachgewiesen werden, um als resident zu gelten, das ist bisher für den Kreis Plön nicht der Fall.“

Claus-Henrick Estorff, Vorsitzender der Kreisjägerschaft: „Es kann durchaus sein, dass wir nächstes Jahr schon Nachwuchs haben.“ © Quelle: Signe Hoppe

Kann Schleswig-Holstein ein Dauerland für Wölfe sein? Estorff: „Es gibt definitiv zwei Wölfe im Kreis Plön, die mit Kameras nachgewiesen wurden. Das Entscheidende ist das Nahrungsangebot, das Habitat kommt erst an zweiter Stelle. Es kann durchaus sein, dass wir nächstes Jahr schon Nachwuchs haben.“