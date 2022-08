﻿Lost Place in Malente: Eine Klinik im Dornröschenschlaf

Die frühere Klinik am Hängebargshorst in Malente liegt seit Jahren im Dornröschenschlaf

Malente. Es sieht aus wie ein leicht verwildeter Waldweg, der von der Straße Am Hängebargshorst zum kleinen Peverlingsee in Malente führt. Doch inmitten des Gestrüpps tauchen immer wieder große, kugelförmige Laternen auf. Die Lampenschirme sind mit Moos und Dreck überzogen. Zwischen Brombeeren und anderen dornigen Pflanzen erheben sich merkwürdige Bögen, die erst auf den zweiten Blick als uralte, verwitterte Minigolfbahnen zu erkennen sind. Dann weitere Bahnen, zusammengebrochene Unterstände, ein altes Kneipp-Becken und Sitzbänke, die fast komplett von Pflanzen überwuchert sind. Spätestens jetzt ist klar: Dies ist kein Wald, sondern ein verlassener Park, den die Natur langsam, aber unaufhaltbar wieder in eine Wildnis verwandelt.

Riesige Klinik ist gut erhalten

Und es ist nicht irgendein Park. Er gehört zu einem riesigen Klinikkomplex, dessen Gebäude plötzlich zwischen Bäumen und Büschen auf einer Anhöhe auftauchen. Sie sehen teilweise so neu und gut erhalten aus, dass man glaubt, jeden Moment trete ein Patient, Pfleger oder Arzt durch eine Tür nach draußen. Doch in Wahrheit ist auch die frühere Fachklinik Hängebargshorst, die in den 1950er-Jahren gebaut, danach aber immer wieder für viele Millionen Mark erweitert und modernisiert wurde, seit über 15 Jahren verlassen. Ein so genannter Lost Place, ein vergessener Ort.

Das Kneipp-Becken ist schon lange ausgetrocknet. © Quelle: Sven Wehde

Vor sechs Jahren gab es Pläne, die Klinik zu einem „Vorzeigeprojekt zwischen dem klassischen betreuten Wohnen und komfortablen Seniorenresidenzen umzubauen“. Doch daraus wurde bisher nichts. „Das ist Jahre her. Und aktuell sind mir keine Pläne für das Gebäude bekannt, still ruht der See“, bestätigt Malentes stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Förster auf LN-Anfrage.

Nur wenig Vandalismus

Wer den Gebäuden näher kommt, erkennt ihr Schicksal. Pflanzen überwuchern langsam Treppen und Fenster. Einige Scheiben sind eingeschmissen und danach von innen verrammelt worden, damit Neugierige oder Randalierer nicht in das Gebäude eindringen können. Überall warnen Schilder in den Fenstern mögliche Eindringlinge vor einer Videoüberwachung. Tatsächlich ist es gelungen, das Gebäude gut zu schützen. Dort, wo Blicke ins Innere möglich sind, zeigen sich keine Spuren von Vandalismus, lediglich der Staub der Zeit hat sich über aufgestapelte Stühle und leere Krankenhausbetten gelegt.

Lost Places ziehen Urbexer und Randalierer an

Lost Places sind sehr beliebte Ziele von Urban Explorern, auch Urbexer genannt, die verlassene Orte in städtischen Räumen erkunden. Während die meisten Urbexer vor allem Fotos und Videos von Ruinen oder leer stehenden Häusern machen, aber nichts zerstören, gibt es auch immer wieder Randalierer, die Innenräume verwüsten, Grafitti sprayen oder Fenster einschmeißen. Dass dies in der Klinik kaum der Fall ist, könnte auch daran liegen, dass die Polizei die Gebäude vorübergehend genutzt hat, um Einsätze bei Amokläufen oder Geiselnahmen zu trainieren.

Hier geht es nicht mehr weiter, die Natur hat sich diesen Weg zu einem Untergeschoss zurückgeholt. © Quelle: Sven Wehde

Klinikfusion bedeutete das Aus

Geschlossen wurde die Klinik übrigens, weil 1999 beschlossen wurde, die Mühlenberg-Klinik und die Klinik Hängebargshorst zusammenzulegen. Die Mühlenberg-Klinik wurde abgerissen und auf dem Gelände ein gemeinsame Anlage für die neue „Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz“ gebaut. Als dieses fertig war, zog 2006 auch die Klinik Hängebargshorst dort ein. Seitdem stehen die alten Gebäude leer. Und so wird es wohl auch noch lange bleiben . . .